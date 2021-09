CDU-Debakel an der Ostsee

+ Update 23:05 +

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, am 26. September

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben sich die Vorhersagen bestätigt: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und die SPD haben nach den bisher vorliegenden Hochrechnungen einen klaren Sieg errungen, die CDU hat dagegen das bisher schlechtestes Ergebnis in der Geschichte des Bundeslandes erzielt. Die Sozialdemokraten erzielten ARD und ZDF zufolge 38,2 bis 38,3 Prozent - und damit ein deutlich besseres Ergebnis als 2016. Damals konnte die Partei 30,6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die Christdemokraten um ihren Spitzenkandidaten und Landesvorsitzenden Michael Sack kommen auf nur 14,2 bis 14,3 Prozent – noch mal fast fünf Prozent unter den bereits schlechtn 19,0 Prozent bei der Landtagswahl 2016.

Zweitstärkste Kraft im Schweriner Landtag wird die AfD mit 17,8 bis 18 Prozent, die damit etwa drei Prozent im Vergleich zur letzten Landtagswahl verloren hat. Die Linke um ihre Spitzenkandidatin Simone Oldenburg konnte den seit 2011 anhaltenden Abwärtstrend nicht stoppen und fährt mit 9,7 bis 9,9 Prozent das bislang schlechtestes Wahlergebnis im Nordosten ein. Sehr gute Chancen auf einen Wiedereinzug in den Landtag haben den Hochrechnungen zufolge FDP und Grüne. Die Liberalen - seit 2011 nicht mehr im Parlament vertreten - können auf ein Ergebnis von 6,0 Prozent hoffen, die Grünen - seit 2016 nicht mehr im Landtag - können mit 5,9 bis 6,7 Prozent rechnen. In der Hochrechnung sind allerdings Briefwahlstimmen noch nicht berücksichtigt. Da der Anteil der Briefwähler bei dieser Wahl vergleichsweise hoch eingeschätzt wird, kann es noch zu Verschiebungen kommen.

In einer ersten Reaktion erklärte Schwesig, das Ergebnis sei ein »ganz klares Bürgervotum für die SPD«. Sie habe in den vergangenen Wochen immer wieder die Unterstützung der Bevölkerung gespürt. Die Ministerpräsidentin hielt mögliche Koalitionsoptionen offen. Die Parteigremien würden am Montag abend beraten und schauen, »mit wem wir Gespräche führen werden«. Zunächst müsse das endgültige Ergebnis abgewartet werden. Wichtig für die künftige Regierungsbildung seien drei Punkte. Es müsse »stabile Mehrheiten« geben, die SPD müsse ihre Themen voranbringen können und »es müssen verlässliche Partner sein«, sagte Schwesig. Als Partner für eine Zweier-Koalition käme rechnerisch laut Hochrechnungen eine Regierungsbildung mit der CDU sowie der Linkspartei infrage. Auch ein Dreier-Bündnis zwischen SPD, FDP und Grünen wäre möglich.

Der CDU-Spitzenkandidat, Michael Sack, bezeichnete den Ausgang als »katastrophal« für seine Partei. Gegenüber dem NDR erklärte er: »Es ist ein schwerer Abend heute für die CDU. Für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ein katastrophales Ergebnis bekommen.« Seine Zukunft ließ Sack offen. Der Wahlabend sei nicht der richtige Moment, um über weitere Schritte zu sprechen. »Wir werden das alles besprechen«, so Sack auf die Frage, ob er weiter Landesvorsitzender bleiben wolle. Klare Worte fand auch CDU-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller zum schlechten Abschneiden seiner Partei: »In Mecklenburg ist das für uns eine Katastrophe.« Das müsse man in dieser Deutlichkeit sagen. Der Spitzenkandidat der CDU im Nordosten zur Bundestagswahl, Philipp Amthor, sprach von einem »schweren Tag« für die CDU im Nordosten. An die Adresse Sacks gerichtet, sagte Amthor: »Man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam. Wir stehen hinter Dir.«

Der Grünen-Politiker Harald Terpe sprach von einer »hoffnungsvollen Prognose«, verwies aber zugleich darauf, dass der Abend noch lang sei. »Die Bündnisgrünen werden wegen ihrer Themen gewählt, die in Mecklenburg-Vorpommern - insbesondere was den Klimaschutz betrifft - in den Köpfen der Wähler noch nicht so weit verbreitet sind.« Rund 1,32 Millionen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern waren aufgerufen, gleichzeitig mit der Bundestagswahl einen neuen Landtag zu wählen. In den vergangenen Wochen hatten 24 Parteien mit landesweiten Listen und einige regionale Kandidaten und Gruppierungen um Stimmen geworben. Die SPD hatte ihren Wahlkampf klar auf Schwesig ausgerichtet. »Die Frau für MV« stand auf ihren Plakaten, ein Hochglanzmagazin mit dem Titel »Manu« wurde in die Briefkästen verteilt.