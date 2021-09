Linke blickt in den Abgrund

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Entsetzen im Karl-Liebknecht-Haus: Gäste der Linke-Wahlparty reagieren auf die ersten Prognosen

Bei der Bundestagswahl sind CDU und CSU auf einen historischen Tiefstand gefallen und können nach Hochrechnungen vom späten Abend mit etwa 24 Prozent der Stimmen rechnen - ein Minus von über acht Prozentpunkten. Für die SPD wird Stand 23 Uhr ein gegenüber 2017 verbessertes Ergebnis von etwa 26 Prozent berechnet. Gegenüber 2017 ebenfalls deutlich verbessert haben sich die Grünen, die derzeit mit knapp 14 Prozent der Stimmen rechnen können. Mit diesem Ergebnis liegen die Grünen allerdings deutlich unter den Werten, die ihnen noch im Frühjahr prognostiziert wurden und auf deren Grundlage die Kanzlerkandidatur von Koparteichefin Annalena Baerbock lanciert worden war. Auch das Direktmandat, das Baerbock in Potsdam angestrebt hatte, verpasste sie im direkten Vergleich mit SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz deutlich. AfD und FDP stagnieren laut Hochrechnungen vom späten Abend bei jeweils etwa 11 Prozent.

FDP und Grüne werden damit aller Voraussicht nach an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein. Offen ist vorläufig, ob die Union oder die SPD den Kanzler stellt. CDU/CSU-Spitzenkandidat Armin Laschet hat am Abend deutlich gemacht, dass er trotz der Verluste seiner Partei nach dem Kanzleramt greifen will.

In Thüringen und Sachsen wird die AfD bei den Zweitstimmen voraussichtlich jeweils stärkste Partei. In Sachsen erhält sie laut Hochrechnungen mehr als 30 Prozent der Stimmen. In Thüringen lag die Partei nach der Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlbezirke bei 27,4 Prozent. Die CDU, die in dem Bundesland aus der Bundestagswahl 2017 als stärkste Partei hervorgegangen war, kam bei dem Zwischenstand auf 17,4 Prozent und Rang drei. Die SPD konnte sich deutlich verbessern und landete bei 22 Prozent. Die Linke, die in Thüringen mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten stellt, musste erhebliche Einbußen hinnehmen. Laut dem Zwischenstand kommt sie nur auf 10,3 Prozent.

Ein Debakel erlebte am Sonntag die Partei Die Linke, deren Bundesspitze sich in den vergangenen Wochen Tag für Tag als Juniorpartner einer »rot-grün-roten« Regierung angedient hatte. Im bundesweiten Schnitt ist die Linkspartei laut einer Hochrechnung der ARD vom späten Abend von 9,2 Prozent im Jahr 2017 auf nur noch 4,9 Prozent abgestürzt. Sollte sie dennoch knapp in den Bundestag einziehen, ist damit auch das von der Parteiführung angestrebte Regierungsbündnis rechnerisch unmöglich. Falls die Partei bei den Zweitstimmen unter 5 Prozent bleibt, ist sie darauf angewiesen, mindestens drei Direktmandate zu erringen, um entsprechend ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag einzuziehen.

In einer ersten Reaktion im ARD-Fernsehen sprach Fraktionschef Dietmar Bartsch davon, dass nun »einige Grundfragen« gestellt werden müssten. Koparteichefin Susanne Hennig-Wellsow sprach am Abend davon, dass die Partei »durchaus schwer verloren« habe. Fehler seien nicht erst im Wahlkampf gemacht worden, sondern schon in den vergangenen Jahren. Trotz dieses Ergebnisses beharrte sie gegenüber der ARD weiter darauf, dass die Partei für eine Regierungsbildung »zur Verfügung« stehe. Demgegenüber schloß Bartsch bei der Linke-Wahlparty am Abend eine Regierungsbeteiligung aus: »Unser Platz im deutschen Bundestag wird die Opposition sein.«

Beim Kurznachrichtendienst Twitter schrieb der aus dem Bundestag ausgeschiedene Finanzpolitiker Fabio De Masi, dass sich die Partei »neu erfinden« müsse. Das Wahlergebnis sei »eine klare Botschaft«. »Es lag nicht am Wahlkampf«, sondern »an Entwicklungen der letzen Jahre«. Die Partei habe »große Chancen gehabt«. Die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler sprach bei Twitter von einer »harten Klatsche« und forderte ebenfalls von der Partei, sich »neu« zu »erfinden«. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion Die Linke im Bundestag, Jan Korte, hat das schlechte Abschneiden als »katastrophal« bewertet. »Das ist in jeder Hinsicht beschissen. Das ist ein katastrophales Ergebnis«, sagte Korte am Sonntag abend. Dass es »so schlecht wird, hätte auch ich nicht für möglich gehalten«. Nun müsse darüber nachgedacht werden: »Was haben wir eigentlich versemmelt in den letzten Jahren?« Grundproblem sei, dass viele Sachen und Wahlniederlagen nicht offen und klar analysiert worden seien. Dies müsse nun im Zeitraffer nachgeholt werde.

Die ehemalige Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hat nach dem Fiasko den Kurs ihrer Partei kritisiert. Seit mehreren Jahren fahre man nun »eher maue Wahlergebnisse« ein. »Und ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass die Linke sich in den letzten Jahren immer weiter von dem entfernt hat, wofür sie eigentlich mal gegründet wurde, nämlich als Interessenvertretung für normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Rentnerinnen und Rentner«, sagte Wagenknecht am Sonntag abend in der ARD. Deshalb solle man Fehler nun offen eingestehen und diskutieren. Kritisch zu sehen sei auch die Vehemenz, mit der sich die Linke immer wieder als Koalitionspartner angedient habe, obwohl SPD und Grüne der Partei die kalte Schulter gezeigt hätten.

Am Abend zeichnete sich ab, dass Gregor Gysi und Gesine Lötzsch die Direktmandate in den Berliner Wahlkreisen Treptow-Köpenick bzw. Lichtenberg gewinnen werden. Das Direktmandat gewonnen hat auch Sören Pellmann im Wahlkreis Leipzig II. Der vermeintlich »sichere« Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf geht dagegen nicht an Petra Pau, sondern an den CDU-Kandidaten Mario Czaja.