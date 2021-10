Lizenz entzogen

Los Angeles. Nach den Vorwürfen der sexuellen Nötigung gegen einen Trainer in der US-amerikanischen Frauenfußballprofiliga NWSL ist die Ligachefin Lisa Baird von ihrem Amt zurückgetreten. Das bestätigte die National Women’s Soccer League via Twitter. Der Weltverband FIFA und der nationale Verband US Soccer, der die Liga 2012 mitbegründet hatte, kündigten Untersuchungen an. Die NWSL-Spiele am Wochenende waren zuvor abgesagt worden. Die früheren Spielerinnen Sinead Farrelly und Meleana Shim hatten in einem Artikel des Portals The Athletic detailliert Übergriffe ihres Extrainers Paul Riley über mehrere Jahre geschildert. Der Klub North Carolina Courage entließ daraufhin den Engländer, der US-Verband entzog ihm die Lizenz. Riley bestreitet die Vorwürfe. (dpa/jW)