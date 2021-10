Die nächste Dresdner Stadtschreiberin heißt Katharina Bendixen. Das teilte die Stadt Dresden am Freitag mit. Die Leipziger Schriftstellerin und regelmäßige jW-Autorin erhält für 2022 ein einjähriges Stipendium und eine kostenlose Wohnung in der Stadt. Die Jury lobte ihren Bewerbungstext »schlaf mama schlaf«, einen inneren Monolog einer Mutter in der Nacht vor der Rückkehr in den Beruf: »Die Protagonistin und mit ihr der Text reflektieren weibliche Selbstüberforderung, den ungewollten Rückfall in überkommene Geschlechterrollen und den Generationenkonflikt um verschiedene Erziehungsideale.« Bendixen will während des Stipendiums einen Erzählband beenden und sich einem literarischen Projekt über Menschen widmen, die in der Pflege arbeiten. Sie ist Mitherausgeberin von »Other Writers Need to Concentrate«, einem Blog über die komplexen Verbindungen zwischen Autoren- und Elternschaft. (jW)