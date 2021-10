Ben Kriemann Will unbedingt verstanden werden: Lari

Musikalische Grüße aus Berlin-Wedding? Warum nicht? Wer Musik aus Timbuktu, New Orleans, London oder Istanbul hört, traut sich sicherlich wagemutig auch an Musik aus dem Innenland. Zur Beruhigung sei gesagt, dass die Musikanten, dem Namen nach Lari und die Pausenmusik, sich nicht lange mit klischeehaftem Berlinern aufhalten. »Icke« ist glücklich eingebürgert. Was macht man nicht alles, um auch in Restdeutschland verstanden zu werden? Und verstanden werden, das will Lari auf alle Fälle.

Denn er hat ein Anliegen und formuliert es: »Inhaltlich geht es um die großen Fragen unserer Zeit: Trägt die Hoffnung auf ein Morgenrot durch die Finsternis der Zeit? Sind Lügen das Schmiermittel unserer sozialen Beziehungen?« Im Booklet schreibt er zudem, dass das Album versuche, eine Antwort zu finden, selbst auf die Gefahr eines faulen Kompromisses hin. Uff, da ist meinereiner schon beim Lesen erschüttert und recht eingeschüchtert. Die großen Fragen der Menschheit und die Antwort auf einer CD! Kann das gutgehen? Ist das nicht eher zum Fürchten? Wie soll sich so etwas anhören? So schrecklich wie der Anspruch?

Durch einige Songzeilen sich lesend, ist man sich des Ernstes der Lage bewusst. So heißt es einmal »Es ist nicht cool – der Rechtsruck der Gesellschaft«, dann auch mal »Ratet mal, warum ich das System nicht mag« oder auch »In diesem Land gibt es soviel coole Leute, die schließen sich zusammen, die sind solidarisch und spielen hier nicht mehr mit«. Nun gut, das ist nicht Hölderlin oder Brecht, sondern eher Parolendeutsch. Aber werden Texte nicht sowieso überbewertet? Die Beatles machten diese »Yeah, yeah«-Musik und schüttelten den Zeitgeist mehr durcheinander als gutmeinende Songpoeten.

Folglich achten wir auf das Gesamtpaket und hören und staunen. Denn was da als Pausenmusik rüberkommt, ist genau das und sorgt für Wohlgefallen. Das Quartett mit akustischer und elektrischer Gitarre plus Rhythmusgruppe macht aus seiner zahlenmäßigen Beschränktheit das Bestmögliche. Die E-Gitarre jault sich durch Blueslicks, der Drummer kann es leicht und deftig, und der seltsam nölende Gesang, irgendwo zwischen Rio Reiser und Tom Waits, schaffen das richtige Ambiente, um das leicht Pathetische der großen Fragen vergessen zu lassen und einfach Spaß ohne schlechtes Gewissen haben zu dürfen. Fußwippen ist möglich. Fazit: Wenn schon Pausenmusik, dann diese.