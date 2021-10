In der Hand von Manchinema

Joshua Roberts/REUTERS Die Senatoren Joseph Manchin und Kyrsten Sinema wollen Lohnabhängige in Armut halten (Washington, 22.6.2021)

Die Verhandlungen über das geplante Investitionsvorhaben der US-Regierung gehen in eine weitere Runde. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (Demokraten), gab am Sonnabend den 31. Oktober als neuen Abstimmungstermin aus. Zuvor hatte US-Präsident Joseph Biden mit einem Besuch versucht, die Entscheidung zu beschleunigen. Biden traf am Freitag abend (Ortszeit) im Kapitol Abgeordnete seiner Demokratischen Partei zu Gesprächen. Das persönliche Erscheinen des Präsidenten im Kongress ist unüblich. Biden will ein 1,2 Billionen US-Dollar (rund eine Billion Euro) teures Infrastrukturpaket und ein Gesetz durch den Kongress bringen, das Sozialmaßnahmen in Höhe von 3,5 Billionen Dollar vorsieht.

Das Repräsentantenhaus sollte ursprünglich schon am Donnerstag das bereits im Senat beschlossene Paket verabschiedet haben, das Milliarden für Straßen, Brücken, Zugstrecken und den Ausbau des Breitbandinternets beinhaltet. Der linke Flügel der Demokraten im Abgeordnetenhaus droht aber, das Infrastrukturpaket scheitern zu lassen, wenn nicht zugleich mehr Geld für Soziales ausgegeben wird. Sie befürchten, dass die Finanzierung für Bildung, Familien, bessere Kinderbetreuung, einen Ausbau der staatlichen Krankenversicherung und den Klimaschutz im Senat versanden könnte, wenn das Infrastrukturpaket erst einmal beschlossen ist und sie damit kein Druckmittel mehr haben.

Denn die zwei rechten demokratischen Senatoren Joseph Manchin und Kyrsten Sinema lehnen das Sozialpaket als zu teuer ab. Dem unternehmernahen Flügel der Demokratischen Partei ist es bereits gelungen, die geplanten staatlichen Mehrausgaben für das Infrastrukturpaket auf 550 Milliarden US-Dollar zu drücken – die restlichen 650 Milliarden Dollar werden innerhalb des Budgets umgeschichtet. Manchin bezeichnet die Investitionen für Sozialprojekte als »fiskalischen Irrsinn« und will nicht mehr als 1,5 Billionen Dollar genehmigen. Weil die Demokraten im Senat nur über eine hauchdünne Mehrheit verfügen, können sie sich nicht einen einzigen Abweichler leisten. Manchin und Sinema – Spitzname »Manchinema« – sind das Zünglein an der Waage. (AFP/dpa/jW)