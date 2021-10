Sven Hoppe/dpa

Der Rechtshilfefonds Azadi e. V. berichtete am Sonntag von der Eröffnung des PKK-Prozesses gegen Mustafa T. vor dem OLG München:

Am 6. Oktober findet vor dem Oberlandesgericht (OLG) München der Auftakt des Prozesses gegen den langjährigen kurdischen Aktivisten Mustafa T. statt. Die Anklage wirft ihm vor, als Mitglied einer »terroristischen« Vereinigung im Ausland (§§ 129 a/b StGB) von Juli 2019 bis Mai 2020 das »PKK«-Gebiet Ulm und seit Juli das Gebiet München/Südbayern verantwortlich geleitet zu haben.

Als »terroristische« Aktivität stigmatisiert wird seine Teilnahme an Protestveranstaltungen u. a. gegen völkerrechtswidrige Angriffe der türkischen Armee auf von Kurd*innen bewohnte Regionen im Nordosten Syriens oder des Nordiraks. Zum Vorwurf erhoben wird zudem, dass er eine Verhandlung gegen kurdische Angeklagte vor dem OLG Stuttgart-Stammheim besucht oder sich an einer Demonstration gegen die Verurteilung von politisch Aktiven der linken türkischen TKP/ML in München beteiligt habe. Dass er im November 2019 an einer Trauerfeier für einen »PKK-Aktivisten« teilgenommen, einer Familie wegen eines tödlichen Unglücksfalls kondoliert, sich mit einem Unbekannten über eine Immobilie unterhalten oder Jugendliche motiviert habe, an der Demo zum Gedenken an die drei im Januar 2013 ermordeten Kurdinnen teilzunehmen, soll eine Anklage gem. §§ 129 a/b StGB rechtfertigen. (…)

Weil sich Mustafa T. dem Strafverfahren – wie von der Generalstaatsanwaltschaft München behauptet – hätte entziehen können und damit Fluchtgefahr bestehe, wurde gegen ihn Untersuchungshaft angeordnet. Seit seiner Verhaftung befindet er sich in der JVA München-Stadelheim. Die Hauptverhandlung beginnt am 6. Oktober 2021, 9.30 Uhr, und findet statt im Sitzungssaal A 101, Strafjustizzentrum München, Nymphenburger Straße 16. (…)

Die Fraktion Die Linke in der Bremischen Bürgerschaft forderte am Freitag kostenfreie Coronatests für Studierende:

Der Asta der Universität Bremen kritisiert, dass auch für ungeimpfte Studierende die Coronatests ab dem 16. Oktober kostenpflichtig sein werden. An der Uni Bremen gilt – wie an allen Hochschulen des Landes – die 3-G-Regel. Wenn Studierende ihre Seminare oder Vorlesungen besuchen wollen, müssen sie demnach eine Impfung oder Genesung nachweisen oder sich testen lassen. Die kostenlosen Tests laufen jedoch zum 16. Oktober aus.

Miriam Strunge, wissenschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, fordert eine Fortsetzung des kostenfreien Testangebots für Studierende in Bremen: »Coronatests müssen für Studierende auch in Zukunft kostenfrei sein. Schließlich handelt es sich bei dem Besuch von Seminaren und Vorlesungen nicht um eine Freizeitbeschäftigung der Studierenden, sondern um Pflichtveranstaltungen ihrer Ausbildung. Sie davon auszuschließen, nur weil sie nicht täglich neue bezahlte Tests vorlegen können, würde ihren Bildungsweg stören, wenn nicht gar unterbrechen. (…)

Strunge betont, dass von der Ausbildung in Präsenz keine Studierenden ausgeschlossen werden dürften: »Auch wenn wir uns vielleicht in der Pandemie daran gewöhnt haben, dass Studis nur im WG-Zimmer am Laptop lernen: Ein Studium findet normalerweise auf einem belebten Campus statt, in analogen Lerngruppen und mit greifbaren Dozent*innen, welche die Studierenden fachlich begleiten. Das soll im heute beginnenden Semester auch endlich wieder der Normalzustand sein.« (…)