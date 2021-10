Räumung droht

AdoraPress/M. Golejewski

Deutlich mehr als 1.000 Menschen haben am Sonnabend in Berlin gegen die Räumung eines Wagenplatzes des autonomen Hausprojektes »Köpi« protestiert. Eine Rednerin rief zu »zentralen und dezentralen Aktionen« in der ganzen Stadt auf. Nach wenigen Minuten wurde die Demonstration von der Polizei wegen »polizeifeindlicher Parolen« vorläufig gestoppt. Kurz darauf ging es weiter vom Wohnprojekt in der Köpenicker Straße vorbei an der besetzten »Rigaer 94« in der Rigaer Straße und zum Forckenbeckplatz in Berlin-Friedrichshain. Der Bauwagenplatz soll am 15. Oktober geräumt werden. (jW)