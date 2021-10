»Staat sollte uns schützen, statt selbst zu hacken«

Sebastian Gollnow/dpa Gefragtes Ausspähobjekt: Das Smartphone

Sie haben beim Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber von der SPD Beschwerde gegen den Einsatz der Spähsoftware »Pegasus« durch das Bundeskriminalamt eingelegt. Worauf stützt sich Ihre Beschwerde?

Der Einsatz von Staatstrojanern ist einer der intensivsten Eingriffe in unsere Grundrechte. Der Staat wird zum Hacker und verschafft sich vollen Zugriff auf unsere Geräte und die darauf gespeicherten Daten. Weil wir heutzutage unglaublich viele und zum Teil sehr sensible Daten auf unseren Smartphones und PCs gespeichert haben, erhält der Staat einen umfassenden Einblick in unsere Persönlichkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat daher sehr strenge Anforderungen aufgestellt, die durch die »Pegasus«-Software nicht eingehalten werden. Ein privates, ausländisches Unternehmen, das mutmaßlich im Auftrag autoritärer Staaten auch Journalisten und Menschenrechtler ausspäht, erhält Zugriff auf hochsensible Daten. Das ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Grundrechte.

Wer ist von dieser Spähsoftware in der BRD potentiell betroffen?

Die Koalition aus SPD und CDU/CSU hat den Einsatz von Staatstrojanern 2017 erheblich ausgeweitet. Ausreichend ist beispielsweise der bloße Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zwar ist bisher nur bekannt, dass das Bundeskriminalamt den »Pegasus«-Trojaner zur Terrorismusbekämpfung einsetzt. Aber auch ein Terrorismusverdacht kann schnell konstruiert werden. Betroffen sind möglicherweise auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Journalistinnen und Journalisten, die berufsbedingt mit Personen in Kontakt stehen, die im Fokus der Sicherheitsbehörden sind.

Das BKA gibt an, eine modifizierte gesetzeskonforme Version der Software zu nutzen. Warum finden Sie das zweifelhaft?

Der israelische Hersteller NSO Group legt großen Wert darauf, selbst die volle Kontrolle über die Software und die technische Infrastruktur zu haben. IT-Expertinnen und -Experten haben zudem herausgefunden, dass die Daten aus der Überwachung zunächst auf Servern des Unternehmens auf der ganzen Welt gespeichert werden. Wenn das BKA behauptet, sensible Daten würden nachträglich gelöscht, dann wird das dem Datenschutz nicht gerecht. Denn in der Zwischenzeit hatte das private Unternehmen bereits Zugriff.

Sie kritisieren auch, dass das BKA geheimgehaltene Sicherheitslücken ausnutzt, um Smartphones mit dem Trojaner zu infizieren. Das Bundesverfassungsgericht hatte nach Ihrer Klage im Juni entschieden, dass deutsche Behörden beim Geheimhalten von Sicherheitslücken zwischen dem Nutzen für Ermittlungen und den Risiken für die IT-Sicherheit abwägen müssen. Wie reagiert die Bundesregierung auf das Urteil?

Medienberichten zufolge plant die Bundesregierung die Einführung eines sogenannten Schwachstellenmanagements, also eines Verfahrens, in dem Nutzen und Risiken abgewogen werden. Das ist längst überfällig. Die Bundesregierung verhält sich jedoch widersprüchlich, wenn sie trotzdem den »Pegasus«-Trojaner der NSO Group nutzt. Angesichts der weltweiten Spähangriffe auf Journalisten und Menschenrechtler müssten die von »Pegasus« ausgenutzten Sicherheitslücken sofort an die Hersteller gemeldet werden, damit sie geschlossen werden können.

Was versprechen Sie sich von der Beschwerde?

Wir hoffen, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte den Einsatz des »Pegasus«-Trojaners durch das Bundeskriminalamt beanstandet. Von der Politik fordern wir die Abschaffung des Staatstrojaners als Instrument der Sicherheitsbehörden. Der Staat sollte uns vor Hackerangriffen schützen und Sicherheitslücken konsequent an die Softwarehersteller melden, statt selbst zum Hacker zu werden.

Der Datenschutz ist heute in aller Munde. Warum bleibt der gesellschaftliche Aufschrei in diesem Fall bisher aus?

Viele Menschen empfinden angesichts der erheblichen Ausweitung von Überwachungsbefugnissen eine starke Ohnmacht. In den letzten Jahren wurden durch Bund und Länder so viele neue Sicherheitsgesetze geschaffen, dass selbst wir als Menschenrechtsorganisation mit mehreren Angestellten kaum noch hinterherkommen. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, wachen wir bald in einem Überwachungsstaat auf.