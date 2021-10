Maskenpflicht an Schulen fällt

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild Masken an Kleiderhaken in einer Grundschule in Frankfurt (Oder) (28.5.2021)

An Berliner Schulen wird an diesem Montag die Maskenpflicht im Unterricht bis zur sechsten Klasse aufgehoben. In Brandenburg ist das bereits der Fall. Auch in Bayern soll die Maskenpflicht ab Montag im Unterricht generell wegfallen. In Baden-Württemberg und Sachsen wird ein ähnlicher Schritt für die nächste Zeit erwogen. Im Saarland muss seit Freitag in der Schule generell keine Maske mehr getragen werden.

Der Deutsche Lehrerverband bewertete das Vorgehen skeptisch, die Bildungsgewerkschaft VBE rief ebenfalls zur Vorsicht auf. Eine Petition gegen das Ende der Auflage an Berliner Grundschulen erreichte am Sonntag fast 1.500 Unterschriften. »Die Maske ist im Vergleich zu möglichen Schäden durch eine Infektion nur ein kleines Übel. In der Schule sind unsere Kinder unter zwölf durch nichts anderes geschützt«, sagte Julia Noack, Initiatorin der Petition, gegenüber dpa. »Ohne Maske wird das eine Durchseuchung mit Ansage.« Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hatte das generelle Festhalten an einer Maskenpflicht in Schulen zuvor dagegen als »unangemessen« bezeichnet. Ärztepräsident Klaus Reinhardt äußerte sich ähnlich.

Fischbach sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Wochenende, er sehe keinen Grund, warum Grundschüler im Unterricht grundsätzlich weiterhin Maske tragen sollten, zumal sie erheblich weniger zum Infektionsgeschehen beitrügen als Jugendliche und Erwachsene. Reinhardt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonnabend), es sei »völlig unangemessen, dass Kinder und Jugendliche stundenlang im Unterricht eine Maske tragen müssen, während die Erwachsenen abends maskenlos ins Lokal gehen können«.

Befürworter strengerer Sicherheitsmaßnahmen an Schulen argumentieren, dass auch Kinder schwer erkranken könnten, und weisen auf mögliche Langzeitfolgen hin. Kinder- und Jugendmediziner hatten Anfang September dagegen in einem offenen Brief für weniger strenge Maßnahmen geworben: Es sei wissenschaftlicher Konsens, dass Kinder und Jugendliche nur in seltenen Fällen schwer erkranken und in der Regel schnell genesen würden. (dpa/jW)