Die grüne und die schwarze Null

imago images/photothek »Um Konstruktivität bemüht«: DGB-Chef Reiner Hoffmann

Die neue Bundesregierung soll bis zur Weihnachtspause gebildet werden, DGB-Chef Reiner Hoffmann hat schon mal seinen Wunschzettel für die Koalitionäre präsentiert. »Dekarbonisierung und Digitalisierung machen massive Investitionen in die Energie- und Verkehrswende, in Breitbandausbau und in Bildung und Weiterbildung notwendig«, erklärte Hoffmann gegenüber dpa in Berlin. Das könne »die Privatwirtschaft nicht alleine stemmen«. Auch für bezahlbare Wohnungen und das Gesundheits- und Pflegesystem müsse »die öffentliche Hand die nötigen Gelder bereitstellen«, so Hoffmann.

Um Konstruktivität bemüht, hat sich der Gewerkschaftsboss auch schon so seine Gedanken darüber gemacht, wie die Mehrausgaben auf den Weg gebracht werden sollten. Die Lockerung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse sei einerseits kaum vermeidlich: »Die grüne Null beim CO2-Ausstoß erreichen wir nicht mit der schwarzen Null im Bundeshaushalt.« Andererseits könnten Investitionsgesellschaften des Bundes kreditfinanzierte Zukunftsinvestitionen ermöglichen, ohne an der Bremse herumzuschrauben: »Diese Möglichkeit muss jetzt genutzt werden.«

Auch über eine vollständige Abschaffung des Soli, der aktuell nur noch für die reichsten zehn Prozent fällig ist, würde der Verfechter der Schattenhaushalte mit sich reden lassen. Die Einnahmeausfälle von rund zehn Milliarden Euro müssten allerdings »durch höhere Spitzensteuersätze bei der Einkommenssteuer kompensiert werden«. Auf diesem Feld zeigt er also doch klare Kante gegenüber FDP und Wirtschaftsverbänden: »Steuersenkungen für Reiche und für Unternehmen können wir uns nicht leisten.« Fußnote: Abschreibungsregeln sollten im Sinne der Förderung von Klimaschutz und Digitalisierung geändert werden.

Schließlich sollten noch Planungsbehörden gestärkt und der Mindestlohn, wie auf den Olaf-Scholz-Plakaten angekündigt, »schnell auf zwölf Euro« erhöht werden. Womit wir endlich bei gewerkschaftlichen Forderungen im engeren Sinne angelangt wären, es sind zwei an der Zahl: Öffentliche Aufträge dürften nur noch an Unternehmen gehen, die Tarifverträge einhalten. Solche Verträge sollten leichter für alle Unternehmen einer Branche verbindlich gemacht werden können. (dpa/jW)