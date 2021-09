Am Ende der Blockade

Catalin Soare/dpa Kämpft um ihren Job: Turntrainerin Gabriele Frehse

Mit einem Gefühl, »das gar nicht zu beschreiben ist«, blickt Thomas Weise der juristischen Auseinandersetzung am kommenden Freitag vor dem Arbeitsgericht Chemnitz entgegen. Der Leiter des Olympiastützpunktes (OSP) Sachsen, der nach Schikanevorwürfen seine Turntrainerin Gabriele Frehse Ende April entlassen hat, ist ob der Begleitumstände einigermaßen erstaunt. Nachdem eine Reihe ihrer ehemaligen Athletinnen der Trainerin öffentlich vorgeworfen hatte, sie schikaniert, ihnen verbotenerweise Medikamente gegeben und keinen Widerspruch geduldet zu haben, beauftragte der Deutsche Turnerbund (DTB) eine Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei mit der Untersuchung der Vorgänge. Der vollständige Bericht dieser »Ombudsstelle« liegt Weise als dem von Frehse beklagten Arbeitgeber jedoch nicht vor, sondern lediglich dem DTB.

»Wir haben nicht den vollen Einblick, weil Teile des Berichts geschwärzt sind. Das kann nicht sein. Wir brauchen volle Kenntnis. Ich wüsste keinen Bereich außerhalb des Sports, in dem es so etwas gibt«, erklärte Weise gegenüber junge Welt. Es sei »ein Unding«, dass der Turnerbund vor Prozessbeginn mehr über den Sachstand wisse als der Olympiastützpunkt, der das arbeitsrechtliche Risiko der Kündigung trägt und gegen den Frehse nun in Chemnitz prozessiert. Von seiten der DTB-Zentrale in Frankfurt am Main hieß es auf jW-Anfrage, man habe dem OSP Sachsen »in dem Umfang Einsicht in den Untersuchungsbericht gewährt, wie dies datenschutzrechtlich, insbesondere unter Berücksichtigung der den Auskunftspersonen zugesagten Vertraulichkeit, zulässig« sei. Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit präzisierte auf jW-Anfrage, dass die Interessen und Grundrechte der befragten Zeuginnen zu schützen seien, um so mehr, da es sich um Kinder und Jugendliche handele.

Der unterschiedliche Kenntnisstand wurzelt tief im »Zwitterdasein« einer ganzen Trainerkategorie im deutschen Spitzensport. Diese sogenannten OSP-Trainer sind zwar offiziell bei den Olympiastützpunkten angestellt, die fachlich-sachliche Hoheit über deren Arbeit üben allerdings die jeweiligen Spitzenverbände aus. So wurde im Fall Frehse der DTB und nicht der OSP aktiv, um die Vorwürfe inhaltlich zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. Bei der Finanzierung der insgesamt mehr als 120 OSP-Trainerstellen gibt es ebenfalls ein »Gemisch« aus Zahlungen von Bund bzw. Spitzenverband sowie dem jeweiligen Bundesland respektive den Landessportverbänden. Allein in Sachsen gibt es 20 solcherart »mischfinanzierte« Trainerstellen im Spitzensport, in Berlin 19 und in Nordrhein-Westfalen 17.

Diese »Doppelnatur« steht schon länger in der Kritik. Nun werden vor dem Prozessbeginn in Chemnitz die eklatanten Schwächen erneut offenbar. »Diese Praxis muss geändert werden. Wir sind darüber schon in Gesprächen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund«, berichtet Thomas Weise. Ziel sei, das »Zwitterwesen« zu beenden und die Trainer künftig durchweg bei ihren Fachverbänden anzustellen. Das Problem dabei: Sämtliche Betroffene müssten das neue Vertragsverhältnis zum Beispiel in Gestalt einer Änderungskündigung erst einmal akzeptieren. Und: Die Länder müssten sich bereit erklären, ihren Anteil an der Finanzierung trotzdem weiter zu leisten. »Wir würden es gern sehr schnell ändern«, so Weise. »Aber es ist eine komplizierte Gemengelage. Das wird sicher noch zwei, drei Jahre brauchen.«

Trotz geschwärzter Passagen und ohne vollkommenen Einblick in den Untersuchungsbericht hatte sich der OSP nach monatelanger Suspendierung der Trainerin schließlich zu ihrer Kündigung entschlossen, um die Planstelle von Gabriele Frehse neu besetzen zu können. »Wir mussten das machen, damit diese Stelle nicht ewig blockiert wird. Wir stehen da auch gegenüber den Sportlerinnen in der Verantwortung«, erklärte Christian Dahms, der Vorsitzende des OSP-Trägervereins, den Hintergrund der gerichtlichen Auseinandersetzung. Der DTB teilte mit, dass in Chemnitz inzwischen eine Stützpunkttrainerstelle in einem Anstellungsverhältnis mit dem DTB geschaffen und ausgeschrieben wurde. Derzeit befinde sich der DTB in guten Gesprächen und hoffe, »alsbald eine Lösung präsentieren zu können«.

Frehse ihrerseits ist optimistisch, das Arbeitsgericht als Siegerin zu verlassen. Sie räumte ein, sich mitunter gegenüber ihren früheren Athletinnen im Ton vergriffen zu haben. Zugleich zeigt sie sich gegenüber jW überzeugt, dass die gegen sie erhobenen Vorwürfe die Entlassung nicht rechtfertigen und sie nach Ende des Verfahrens wieder eingestellt werden müsse. In einem Interview mit dieser Zeitung hatte sie bereits im Sommer klargestellt, dass es für sie um mehr gehe als nur um eine Klage auf Wiedereinstellung. »Genaugenommen geht es um mein Lebenswerk.«