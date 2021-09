Stillgestanden beim Tanken

Steve Parsons/PA/dpa Krisenkommando: 150 Militärangehörige würden für die Benzinauslieferung geschult

In Großbritannien ist am Mittwoch der Einsatz des Militärs zur Beseitigung der Treibstoffengpässe an den Tankstellen vorbereitet worden. 150 Militärangehörige würden für die Benzinauslieferung geschult, sagte Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng der BBC.

Die Regierung habe den Einsatz offiziell gebilligt. »Ich denke, in den nächsten Tagen werden die Menschen Soldaten sehen, die die Tankwagenflotte fahren.« 150 weitere Soldaten hielten sich bei Bedarf bereit. Die Regierung hatte am Montag abend wegen der Benzinkrise den Einsatz des Militärs angeordnet. Seit vergangener Woche hatten sich vor britischen Tankstellen lange Schlangen gebildet. Grund für das Chaos sind Lieferschwierigkeiten – dem Land fehlen infolge des »Brexit« und der Coronapandemie Zehntausende Lkw-Fahrer. Die Regierung machte dagegen vor allem Hamsterkäufe als Ursache aus.

Der Fahrermangel wirkt sich auch auf die Belieferung anderer Bereiche auf der Insel aus: In Supermärkten, Fastfood-Restaurants und Kneipen fehlt es an Lebensmitteln. Um die Krise beizulegen, hatte die Regierung am Wochenende eine vorübergehende Lockerung der Visabestimmungen für ausländische Lkw-Fahrer und Fachkräfte aus anderen Branchen beschlossen. Dies ist eine klare Abkehr von der restriktiven Einwanderungspolitik von Premierminister Boris Johnson, die er seit dem Austritt aus der EU verfolgt.

Johnson verteidigte am Dienstag jedoch das Ende der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit: »Ich denke nicht, dass die Menschen in diesem Land alle Probleme wieder mit unkontrollierter Einwanderung lösen wollen«, hatte er in einer Videobotschaft mitgeteilt. »Das haben wir 20 Jahre, vielleicht sogar länger, probiert.« Dies sei aber nicht der Weg, wie Großbritannien sich entwickeln und wachsen solle.

Ansonsten wird das Thema »Brexit« in London inzwischen mit spitzen Fingern angefasst. Weder die Regierung noch die Opposition scheinen sonderlich interessiert daran, eine Debatte über den Zusammenhang zwischen dem Austritt aus dem Binnenmarkt und wirtschaftlichen Verwerfungen im Land führen zu wollen. »Brexit«-Gegner Andrew Adonis, der für die Labour-Partei im Oberhaus sitzt, sprach bereits in Anlehnung an den Bösewicht der Harry-Potter-Romane, dessen Name als Tabu gilt, vom »Lord Voldemort der britischen Politik«. Labour-Chef Keir Starmer hält sich inzwischen mit »Brexit«-Kritik zurück. Er darf in dieser Hinsicht wohl als gebranntes Kind gelten.

Starmer hatte sich während der Brexit-Gespräche vehement für ein zweites Referendum eingesetzt und wollte den EU-Austritt rückgängig machen. Doch das spielte letztlich den Brexit-Hardlinern um Boris Johnson in die Hände, die den Sozialdemokraten in deren traditionellen Hochburgen im Norden Englands die überwiegend vom EU-Austritt begeisterte Wählerschaft abspenstig machten.

Der frühere Chefunterhändler der EU bei den »Brexit«-Verhandlungen, Michel Barnier, hatte am Montag hämisch erklärt: »Unser wichtigstes Kapital ist der Binnenmarkt und elementarer Teil davon ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit.« Großbritannien müsse nun den Konsequenzen des EU-Austritts ins Auge sehen. (dpa/AFP/Reuters/jW)