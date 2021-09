Sauer und nicht lustig

imago/Panthermedia Limetten und Zitronen sind beide für sich nicht unbedingt genießbar

Wer am Ende in die saure Zi­trone beißt, ist in der Woche nach der Bundestagswahl noch nicht ganz klar. Aber dass sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit ein neuer bürgerlich-liberaler Block herausbildet – hier und da als »Zitrus-Koalition« bezeichnet –, liegt auf der Hand. Den damit gemeinten Parteien Bündnis 90/Die Grünen und FDP kann es gar nicht schnell genug gehen. Am Dienstag abend trafen sich die Spitzen zu ersten Gesprächen über eine gemeinsame Regierungsbeteiligung. Teilnehmer: die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baer­bock und Robert Habeck, FDP-Chef Christian Lindner und dessen Generalsekretär Volker Wissing. Die Bezeichnung »Zitrus-« oder auch »Limetten-Koalition« – wegen der Parteifarben Grün und Gelb – kam übrigens zuerst vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März auf, wo bereits über ein solches Bündnis spekuliert worden war.

Am späten Dienstag abend posteten die vier Gesprächsteilnehmer zeitgleich auf ihren Instagram-Accounts ein Selfie des Quartetts. Darunter stand jeweils der gleiche Text: »Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.« Bild titelte anschließend fast schon begeistert: »Hier trifft sich die mächtige Zitrus-Koalition! Grüne und FDP machen den Kanzler« – und wusste auch sonst mehr. »Habeck und Lindner sind sich näher als ihre Parteiprogramme. Und sagen ›Du‹ zueinander«, schrieb das Boulevardblatt. Laut dpa ist das erste Ziel von Grünen und FDP die Einigung auf Grundlinien einer politischen Zusammenarbeit. Erst später wolle man darüber sprechen, wer Kanzler werden solle.

Nichtdestotrotz gelten die beiden Parteien bereits als »Königsmacher«. Sie können sich aussuchen, ob sie Olaf Scholz (SPD) oder Armin Laschet (CDU) die Tür zum Kanzleramt öffnen. Wobei immer mehr dafür spricht, dass es eine »Ampel«-Koalition unter einem Bundeskanzler Scholz geben wird. Die mögliche Alternative, eine »Jamaika«-Koalition mit dem Wahlverlierer Union, erscheint immer unwahrscheinlicher. Einerseits, weil große Teile der Union sich offensichtlich in der Opposition regenerieren wollen. Und auch, weil die Basis bei den Grünen sich dieser Option überwiegend verweigert.

So forderte die Grüne Jugend am Mittwoch die Parteispitze zu einer klaren Absage an eine Koalition mit der Union auf. »Eine Jamaika-Koalition mit der Union würde die Grüne Jugend nicht mitmachen«, sagte der Bundessprecher der Jugendorganisation, Georg Kurz, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Auf keinen Fall dürften die Grünen »die Partei, die explizit abgewählt wurde, zurück ins Kanzleramt hieven«. Die Union habe 16 Jahre lang bewiesen, dass sie nicht in der Lage gewesen sei, etwas zum Besseren zu wenden, so Kurz.

Auch der Grünen-Energieexperte und Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer sieht die »Jamaika«-Option skeptisch. Er habe »gewisse Schwierigkeiten« sich vorzustellen, wie die Union das hinkriegt, sagte er am Mittwoch im Radiosender WDR 5. »Aber wenn es tatsächlich mal ernsthafte Gespräche geben sollte, dann kommt es auf die Sache an und nicht auf die Sym- oder Antipathie zu bestimmten Personen«, so der Grüne. Mit SPD und FDP sehe er deutliche Anknüpfungspunkte für eine Koalition.

Aus dem Hintergrund warb Scholz am Dienstag abend noch mal eindringlich für die »Ampel«. »Da passt was zusammen, wenn man das zusammenbringen will«, sagte er bei einer Veranstaltung der Parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion in Berlin. Es könne eine Regierung sein, bei der »drei Parteien zusammenkommen, die unterschiedliche, aber mit Überschneidungen versehene Fortschrittsideen haben«. Die SPD sei immer eine Partei gewesen, die die politische Durchsetzung von Recht, Freiheit und besserem Leben als möglich angesehen habe, behauptete der Regierungschef in spe.