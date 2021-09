Youtube blockiert RT DE

Pavel Golovkin/AP/dpa Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor hat mit einer Blockade von Youtube in Russland gedroht, sollte die Sperrung nicht aufgehoben werden

Die Videoplattform Youtube hat die deutschen Kanäle des russischen Senders RT DE gesperrt. Ein Sprecher des US-Konzerns erklärte den Schritt damit, dass das Medium gegen die »Richtlinie zur Missinformation im Zusammenhang mit der Coronapandemie« verstoßen habe, wie dpa am Mittwoch berichtete. Youtube habe deswegen bereits vor einigen Wochen RT DE untersagt, Videos auf seinem Kanal hochzuladen. Der Sender habe nach Angaben der Google-Tochter dann aber einen zweiten Kanal genutzt, um das Verbot zu umgehen. Deshalb sei nun die Sperrung beider Kanäle mit ihren rund 600.000 Abonnenten am Dienstag abend erfolgt.

Steffen Schwarz, Sprecher von RT DE, erklärte am Mittwoch im jW-Gespräch, man sehe sich zu Unrecht beschuldigt. »Die vier beanstandeten Beiträge wurden auf dem zweiten Kanal gar nicht veröffentlicht. Damit hat Youtube keine Grundlage, um diesen zu sperren«, sagte er. Ein solches willkürliches Vorgehen der Videoplattform sei jedoch kein Einzelfall; viele andere Anbieter seien bereits in der Vergangenheit betroffen gewesen und hätten sich erfolgreich gewehrt. »Wir prüfen deshalb juristische Schritte gegen die Kündigung«, sagte Schwarz.

Grundlage für die Sperrung der Kanäle sind die Nutzungsbedingungen des Konzerns. Das sagte auch Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch auf der Bundespressekonferenz und betonte: »Es ist keine Entscheidung der Bundesregierung.« Die Chefredakteurin von RT mit Sitz in Moskau, Margarita Simonjan, sprach dagegen auf Twitter von einem »Medienkrieg«, den Deutschland Russland erklärt habe. Sie erwarte, dass Moskau mit Konsequenzen gegen die Deutsche Welle sowie die Büros von ARD und ZDF in Russland reagiere.

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Mittwoch, es gebe klare Hinweise, dass Gesetze der Russischen Föderation verletzt worden seien, und sprach von »Zensur«. Wenn die russische Aufsichtsbehörde zu dem Schluss komme, dass tatsächlich ein Gesetzesverstoß vorliege, dann »können und sollten wir natürlich nicht ausschließen, dass wir Maßnahmen ergreifen, um diese Plattform zur Einhaltung unserer Gesetze zu zwingen«, so Peskow. Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor hatte zuvor mit einer Blockade von Youtube in Russland gedroht, sollte die Sperrung der beiden Kanäle von RT DE nicht aufgehoben werden.