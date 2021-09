Raus aus dem Laufrad

imago images/Hans Lucas Durchaus beliebt: Unter vielen britischen Beschäftigten findet das Homeoffice breiten Anklang

In Großbritannien wird zunehmend über die Möglichkeiten zur Einführung einer viertägigen Arbeitswoche mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von maximal 32 Stunden ohne Lohnverlust diskutiert. Entsprechende Vorstöße kommen von Thinktanks, den britischen Gewerkschaften, der schottischen National- und Regierungspartei SNP sowie verschiedenen kleineren und mittelständischen Unternehmen. Auch die Labour-Partei unter Jeremy Corbyn hatte die Einführung einer Viertagewoche im Wahlprogramm, wurde dafür aber von den übrigen bürgerlichen Parteien sowie den Medien als realitätsfremd ausgelacht.

Das hat sich inzwischen geändert. Dafür hat zum einen die Coronapandemie gesorgt. Vor allem unter Büroarbeitskräften fanden bestimmte Aspekte der Covid-19-Schutzmaßnahmen, darunter die Homeoffice-Pflicht, durchaus relativ breiten Anklang. Denn dadurch sparten sich viele Lohnabhängige das tägliche, teilweise stundenlange Pendeln in völlig überlasteten öffentlichen Verkehrsmitteln. Generell haben alle Versuche, Lohnabhängige nach der Pandemie wieder zu den alten schlechten Bedingungen zurück in Büros oder Fabriken zu prügeln, nicht die gewünschten Ergebnisse erzeugt. In der Bevölkerung gibt es eine gewisse Zögerlichkeit, weiter für wenig Geld bis zu 60 Stunden in der Woche zu arbeiten.

Bessere Lebensqualität

Das macht eine Anfang September veröffentlichte Studie des gewerkschaftsnahen schottischen Thinktanks IPPR deutlich. Demnach befürworten 80 Prozent der schottischen Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter die Einführung einer Viertagewoche ohne Lohnverlust. 80 Prozent der Befragten gaben außerdem an, sich von einer solchen Arbeitszeitverkürzung eine bessere Lebensqualität zu erwarten. 88 Prozent sagten aus, ein solches Arbeitszeitmodell gerne austesten zu wollen.

Genau das bereitet derzeit die schottische Regierung vor. Schon im April hatte die regierende SNP in ihrem Wahlprogramm die Einrichtung eines Fonds in Höhe von zehn Millionen Pfund (ca. 11,6 Millionen Euro) beschlossen, um schottischen Firmen den Test einer Viertagewoche zu ermöglichen. Dieses Versprechen soll nun umgesetzt werden, allerdings sind viele Details dazu noch unbekannt. So ist zum Beispiel fraglich, inwieweit Scheinselbständige oder Menschen mit »Zero-Hours-Contracts« (Null-Stunden-Vertrag) von einem solchen Testprogramm profitieren würden.

Laut Rachel Statham, Coautorin der IPPR-Studie, fallen viele schottische Lohnabhängigen nicht in das »Neun Uhr morgens bis fünf Uhr abends, fünf Tage die Woche«-Arbeitsschema. Auch sei es nötig, beim Experiment einer Viertagewoche die Perspektive von Schichtarbeitern und Niedriglöhnern mitzudenken. Ebenfalls sei zu berücksichtigen, dass viele Lohnabhängige derzeit weniger Arbeitsstunden bekommen als von ihnen gewünscht. All dies gelte es zu balancieren.

Hinzu kommt, dass Arbeitszeitpolitik nicht von den Regionalregierungen, sondern von der britischen Zentralregierung in London verantwortet wird. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die SNP ihr Testverfahren mit dem Hintergedanken ins Spiel bringt, ihrer Bevölkerung die möglichen Vorteile einer schottischen Unabhängigkeit schmackhaft zu machen. Die in London regierenden Tories haben jedenfalls schon in verschiedenen Pressemitteilungen deutlich gemacht, nicht über Arbeitszeitverkürzungen nachdenken zu wollen. Dort befürwortet man traditionell eher die 60-Stunden-Woche und die protestantische Arbeitsethik.

Dennoch ist auch in England die Debatte über das Thema Arbeitszeitverkürzung längst entbrannt. Der britische Gewerkschaftsbund TUC beschloss Mitte September auf seiner in diesem Jahr online abgehaltenen Jahreskonferenz ohne Gegenstimmen eine Kampagne für die Einführung einer Viertagewoche. Unter dem Slogan »Hol Dir Dein Leben zurück« wollen die Gewerkschaften für ein dreitägiges Wochenende Druck machen. Nach den von britischen Berufstätigen erbrachten Opfern während der Pandemie sei es nun an der Zeit, das Wochenende entsprechend auszudehnen, so die Gewerkschaften. Dadurch könnten Arbeiter auch von neuen Technologien und der damit verbundenen gesteigerten Produktivität profitieren, heißt es in der auf dem Kongress verabschiedeten Resolution.

Produktivität steigern

In der von gewerkschaftsnahen Thinktanks vorgebrachten Argumentation zur Unterstützung dieser Position verbergen sich jedoch auch sozialpartnerschaftliche Fallstricke. So heißt es auf der von verschiedenen Thinktanks wie zum Beispiel »Class« erstellten Webseite 4dayweek.co.uk, dass eine 20prozentige Reduktion des gesetzlich verankerten Jahresurlaubs ein gerechtfertigter Preis für die Einführung einer Viertagewoche sei.

Derweil hat in Manchester die mittelständische Verpackungsfirma »Belmont Packaging« ihren Betrieb auf die Viertagewoche ohne Lohneinbußen für ihre Beschäftigten umgestellt. Neben verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen diene dies auch der Produktivitätssteigerung, heißt es in einer Aussendung der Firma. In der britischen Arbeitswelt scheint einiges in Bewegung zu geraten.