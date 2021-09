Sonderzug zur Basis

imago images/Arnulf Hettrich Wahlwerbung in Esslingen am Neckar, einem von 299 Wahlkreisen

Volkspartei ist vorbei, dafür gibt es mehr »Sonstige«. Im Säulendiagramm zur Bundestagswahl erreichte der letzte aller Balken lichte Höhen: 8,6 Prozent statt fünf Prozent im Jahr 2017. In absoluten Zahlen ist der Trend noch deutlicher. An die 1,75mal so viele Wähler machten ihr Kreuz diesmal unter ferner liefen (4.058.833 statt 2.325.533 Millionen).

Fünf der sonstigen Parteien erreichten diesmal die 0,5-Prozent-Marke, die zur Wahlkampfkostenrückerstattung berechtigt. Die Berechnung ist kompliziert. Vereinfacht gesagt, gibt es für die ersten vier Millionen Stimmen jeweils einen Euro, obendrauf noch mal die knappe Hälfte dessen, was die Partei mit Mitgliedsbeiträgen und kleineren Spenden eingenommen hat. Etwaige Großspenden von Recep Tayyip Erdogan oder Mesut Özil an das »Team Todenhöfer« müssten, um ins Gewicht zu fallen, gestückelt werden (3.300 Euro pro natürliche Person). Dasselbe gilt für etwaige Großspender der »Basis«, deren Kanzlerkandidat in der Pandemiebekämpfung »Schlimmeres« als den Holocaust heraufziehen sieht. Das überzeugte vor allem in Bayern und Baden-Württemberg.

Ein Blick auf die Beteiligung nach Wahlkreisen bestätigt: Je ärmer eine Gegend, desto weniger haben ihre Bewohner mit dem Parlament am Hut (das gilt auch innerhalb von Städten). Beispielhaft ist die ehemalige Bergbauregion Mansfeld (vgl. Volker Braun: »Die hellen Haufen«). Hier wie in ähnlich abgehängten Regionen gingen Direktmandate an die AfD. Wo die Grünen solche Mandate (von insgesamt 299) holten, war die Wahlbeteiligung dagegen eher hoch.

Nicht aufgeführt ist der Wahlkreis Passau, in dem Andreas Scheuer souverän ein Direktmandat gewann. Auch Berlin-Marzahn-Hellersdorf fehlt, weil Petra Pau (Linkspartei) ihr Mandat dort gegen die CDU nicht verteidigen konnte (Pau erhielt 12,3 Prozent weniger Stimmenanteile als 2017). Aufgeführt ist der Sonderzug nach Pankow. Auch dort hat die Linkspartei das Direktmandat verloren, sie wurde von Grünen und SPD überholt – der Stadtteil hat das Zeug zur Trutzburg des urbanen Bürgertums. (xre)