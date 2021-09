Welt geht unter

Boston. Alexander Zverev hat gemeinsam mit Doppelpartner Andrej Rubljow den vorzeitigen Triumph von Team Europa beim Laver Cup der Tennisprofis perfekt gemacht. Der deutsche Olympiasieger setzte sich am Sonntag in Boston an der Seite des Russen im Doppel mit 6:2, 6:7 (4:7), 10:3 gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka und Denis Shapovalov aus Kanada durch. Damit führte die europäische Auswahl gegen das Team Welt uneinholbar mit 14:1 und holte auch bei der insgesamt vierten Auflage des Vergleichs den Titel. (dpa/jW)