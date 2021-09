»Das hat schon etwas Überwältigendes«

imago images/camera4+ Legendäre After-Show-Party: Das ISTAF Berlin (12.9.2021)

Ohne ehrenamtliche Helfer hätte das am 3. Juli 1921 erstmals veranstaltete Internationale Stadionfest (Istaf) in Berlin bestimmt nicht 100 Jahre alt werden können. Der runde Geburtstag wurde am 12. September beim Istaf im Olympiastadion gebührend gefeiert. Der gebürtige Sachse Jens Schwarzenberger aus Langenbernsdorf bei Werdau war bereits zum 29. Mal als freiwilliger Helfer dabei. (jW)

Wie und wann hat Ihre beeindruckende Serie begonnen?

Unser Sportdozent hatte 1993 während meines Lehramtsstudiums an der Berliner Humboldt-Universität gefragt, ob jemand Lust hat, beim Istaf mitzuhelfen. Die Leichtathletik ist schon immer mein Lieblingssport gewesen. Als Student hatte ich sogar mal an einem Stundenzehnkampf teilgenommen, bei dem innerhalb einer Stunde sämtliche Disziplinen zu absolvieren waren. Ich musste also nicht lange überlegen, ob ich beim Istaf mithelfen will. Bei meiner Premiere wurde ich im Wettkampfbüro eingesetzt, und dabei ist es bis heute geblieben.

Wie genau muss man sich Ihre Tätigkeit vorstellen?

Wir sind da insgesamt fünf Leute, und unsere Arbeit beginnt ungefähr eine Woche vor dem Istaf, wenn für sämtliche Disziplinen die Teilnehmerfelder definitiv feststehen. Dann schauen wir bei jeder Sportlerin und jedem Sportler aus sämtlichen Disziplinen nach ihren persönlichen und saisonalen Bestleistungen und erstellen eine umfassende »kommentierte Starterliste« – ergänzt mit Rekorden und Ergebnissen der letzten Großveranstaltungen, damit die Reporter und Journalisten alle relevanten Zahlen, Daten und Fakten auf einer Seite vorfinden. Am Tag des Wettkampfes selbst haben wir im Call Room zu tun, in dem die Athleten nach ihrem Aufwärmprogramm die letzten Minuten verbringen, bevor wir sie einem Kampfrichter übergeben, der sie in den Innenraum des Stadions führt. Im Call Room prüfen wir, ob das Equipment und die Größe der Sponsorennamen auf dem Trikot den Regeln entsprechen und die Startnummern richtig angebracht sind. Neuerdings gilt unsere Aufmerksamkeit auch immer mehr den Schuhen, die normgerecht sein müssen.

Wie kam es, dass Sie über so viele Jahre hinweg bis heute dabeigeblieben sind?

Im Studium war das zunächst eine schöne Ablenkung und die Chance, in die internationale Leichtathletikszene reinzuschnuppern und dieses Flair hautnah zu spüren. Außerdem hatte ich es in meinen ersten Jahren mit absoluten Superstars wie Edwin Moses, Carl Lewis oder Michael Johnson zu tun. Damals faszinierte natürlich auch dieser Glamourfaktor, während im Laufe der Zeit immer mehr ein anderer Aspekt für mich überwog: die Freude, jedes Jahr bei der Organisation die große »Istaf-Familie« wiederzusehen mit meistens denselben Helfern. Wie bei uns im Wettkampfbüro gibt es eingespielte Teams genauso zum Beispiel für die Siegerehrungen, beim Shuttle-Service, im Meeting-Hotel oder für die Pressebetreuung.

Für Autogrammjäger wären Sie der ideale Mann, so nahe an den Athleten?

In den ersten Jahren hatte ich noch ein Büchlein geführt und tatsächlich mit vielen Autogrammen angereichert. Ein Foto mit »King Carl« ist meine größte Trophäe. Heute, im etwas fortgeschrittenen Alter von 53, spielen die Unterschriften für mich nicht mehr diese Rolle. Hin und wieder besorge ich eher welche für andere. Erstaunlich ist immer wieder, wie bereitwillig manche Athleten sogar noch im Call Room ein Autogramm geben.

Welche Erlebnisse sind Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben?

Wenn Rekorde fallen, dann gehen die Emotionen und der Geräuschpegel natürlich immer besonders hoch. Für mich persönlich besteht das Faszinierende im Gesamterlebnis im schönsten Stadion mit dem besten Publikum, wie es immer wieder heißt. Wenn ich ein paar Minuten freihabe und vom Marathontor aus ins Rund des Olympiastadions blicken kann, dann hat das schon etwa Überwältigendes. Hinzu kommt, dass kein anderes Sportfest weltweit eine After-Show-Party veranstaltet. Diese Veranstaltung ist ein Highlight und zugleich immer auch so etwas wie ein Dankeschön an freiwillige Helfer.

Wie hat sich das Meeting im Laufe der Jahre verändert?

Verblüffend ist für mich eher, was sich nicht verändert hat. Manche Abläufe sind noch heute genauso wie 1993 vor der Digitalisierung. Wir arbeiten noch immer mit derselben Zahl an Kopierern wie damals, und die Journalisten bestehen noch heute wie eh und je auf ausgedruckte Startlisten.