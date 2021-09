Es muss glänzen

Mit einem kulinarischen »Exzellenzzentrum« will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Gastronomie in seinem Land zu neuem Glanz verhelfen. Die Aus- und Weiterbildungsstätte solle Köchen und anderen Berufsgruppen zu Spitzenleistungen verhelfen und sie auf internationale Wettbewerbe vorbereiten, sagte Macron am Sonntag beim Jahrestreffen der renommiertesten französischen Köche und Konditoren in Lyon. Er verglich die neue Einrichtung mit dem Leistungszentrum des französischen Fußballverbandes in Clairefontaine und dem Trainingskomplex in Marcoussis, wo sich Frankreichs Rugby-Nationalmannschaft auf große Turniere vorbereitet. Das kulinarische »Exzellenzzentrum« soll nach Angaben von Macron in oder rund um Lyon errichtet werden. (AFP/jW)