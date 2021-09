Zerreißproben

Andreas Gebert/REUTERS Das Blatt mit den vier Buchstaben nach der Bundestagswahl (Berlin, 26.9.2021)

Die drei Kanzlerkandidaten führten einen FDP-, also einen »Kapitalismus ist gut«-Wahlkampf. Das kam nach 16 Jahren politischem Krisenmanagement durch Angela Merkel vor allem bei jüngeren Wählern unter 30 Jahren gut an: Sie stimmten zu jeweils etwa 20 Prozent für FDP und Grüne. Mit ihnen verbindet diese Altersgruppe offenbar »Aufbruch« und »Erneuerung«. Am Montag sah Annalena Baerbock beides nahen – gemeinsam mit der FDP.

Die Allparteiendevise dieses Wahlkampfes mit wenigen Ausnahmen bei Linkspartei und AfD war: Armut, Niedriglohn und Niedrigrenten, Mietkatastrophe oder Pflegenotstand nicht erwähnen, schon gar nicht vom Afghanistan-Krieg, von Mali oder einem der anderen zwölf Auslandseinsätze der Bundeswehr sprechen. Nun entscheidet folgerichtig vor allem Christian Lindner über den nächsten Kanzler. Die Grünen stehen zur Verfügung. Die Sondierungen beider haben dem Vernehmen nach lange vor dem Wahltag begonnen. Der spielte eine untergeordnete Rolle: Wenn mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten per Brief abstimmen, der »Wahltag« also sechs Wochen dauert, spricht sich herum, wie das Ergebnis lautet. Seit dem 26. September geht es noch um Details.

Die Kanzlerernennung hängt jedenfalls von FDP und Grünen ab. Das bedeutet Schlimmes für alle, die in diesem Land heute schon kaum über die Runden kommen, also etwa ein Drittel der Bevölkerung. Diese 30 Prozent wählen weitgehend nicht mehr. Die jetzige Rolle der FDP bedeutet Hoffnung für die Exportquote, das heißt für größeres Interesse am Handel und weniger am Wandel durch Rüstung und Krieg, für den vor allem die Grünen stehen. Deren Russophobie gehört zu ihrer Parteien-DNA und ist eventuell der dickste Brocken, den die FDP für eine Koalition beiseite räumen muss. Der Rest ist Routinekuhhandel: Es geht um bisher ungekannt gigantische Summen aus der Staatskasse für »Klima«, »Digitalisierung« und »Infrastruktur«. Die multiplen Krisen des Kapitalismus benötigen laufend neue Überschriften. Lösungen für die realen Probleme sind in ihm nicht vorgesehen.

Insofern ist es relativ gleichgültig, dass der Kanzlerkandidat des FDP-Chefs »Freund« Armin Laschet ist. Die Grünen-Vorsitzenden, insbesondere Robert Habeck, zeigten sich am Montag aufgeschlossen. Ein anderer Regierungschef als der CDU-Vorsitzende wäre eine Überraschung, Olaf Scholz müsste enorm viel bieten.

Es bedarf mindestens einer Dreiparteienkoalition. Das dämpft jede Euphorie, ist Ausdruck einer tiefer werdenden Gesellschaftskrise, signalisiert Verschleiß des politischen Personals und gegensätzliche Konzepte zum Erhalt der deutschen Vormachtstellung auf dem Weltmarkt und innerhalb der EU. Der deutsche Kapitalismus hat Probleme, dort seine Hegemonie zu behaupten. Die absehbaren Auseinandersetzungen darum werden die nächste Bundesregierung auf Dauer beschäftigen, ihr Ende vor dem Abschluss der kommenden Legislaturperiode angesichts wachsender Unzufriedenheit ist wahrscheinlich. Denn die Hauptprobleme bleiben: Die Gesellschaft driftet weiter auseinander, und die Forderungen der Führungsmacht des Westens bleiben, mehr Aggressivität gegen Russland und China zu zeigen und weniger Handel zu treiben. Der Bundespräsident hat am Freitag vor den Vereinten Nationen für ersteres eine Zusage abgegeben. Alles zusammen deutet auf eine Zeit der Zerreißproben.

Erneut zeigte sich am Sonntag, dass es der hegemonialen Ideologie noch gelingt, unterhalb der Bundesebene mit Erfolg eine heile Welt zu simulieren. Der SPD-Wahlsieg in Mecklenburg-Vorpommern und die Stärke der Grünen in Berlin besagen: In Wohlfühlwahlkämpfen spielen politische Leistungen keine Rolle. In Berlin brachte eine grüne Verkehrssenatorin in der Stadt, die vor 100 Jahren das beste System des öffentlichen Nahverkehrs weltweit hatte, die Privatisierung der S-Bahn auf den Weg. Mehr lässt sich in der Klimapolitik kaum lügen, mehr lässt sich an Abstimmungsirrtum kaum erreichen.

Abgestraft wurde Die Linke – laut ARD wanderten 470.000 ihrer Wähler zu den Grünen, 590.000 zur SPD. Sie rettete sich mit drei Direktmandaten, die Selbstabwicklung unter der Parole »Regierung oder nichts« trägt Früchte. Die Vorläuferpartei PDS hat das 2002, als Wahlkampfleiter Dietmar Bartsch die Partei als »Westentaschenreserve der SPD« anbot, schon einmal exerziert. Sie wurde wider Willen bei den vorgezogenen Wahlen 2005 durch die Rebellion gegen die Hartz-Gesetze »gerettet«. Das wird sich nicht wiederholen. Am Montag verlautete aus der Parteispitze, man habe die »Anpassung« nicht früh genug gestartet.

Niemand sollte über diese Niederlage der gesamten Linken triumphieren. Das politische Kräftefeld hat sich erneut nach rechts verschoben. Die Partei, die sich Die Linke nennt, hat ihren Anteil daran – trotz aller derjenigen in ihr, die sich gegen den Abwärtskurs stemmten. 16 Direktmandate für die AfD in Ostdeutschland gehen mit auf das Konto der Regierungssozialisten. Wer allerdings seine Stimme der Pöbler- und Faschistenpartei nach vier Jahren im Bundestag gegeben hat – es waren vorwiegend Arbeiter und Arbeitslose – dürfte für Argumente verloren sein.

Gefährlicher als diese Reservetruppe der übelsten Kapitalfraktion scheint allerdings der Jugendglaube an »Aufbruch« und »Erneuerung« durch FDP und Grünen.