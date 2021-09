Die Reihen geschlossen

AP Photo/Abdeljalil Bounhar Viele Marokkaner glauben nicht mehr daran, dass sich durch Wahlen Veränderungen erreichen lassen (Symbole einzelner Parteien an einer Hauswand, Casablanca, 7.9.2021)

Nach den Wahlen Anfang des Monats ist in Marokko wieder alles beim Alten. Das Intermezzo, in dem die islamistische PJD den Regierungschef stellte, ist beendet. Die neue Koalition, die am vergangenen Mittwoch verkündet wurde, ist ganz auf die Monarchie zugeschnitten.

Die Partei des künftigen Premierministers Aziz Akhannouch, RNI, ist eine Gründung aus dem Umkreis des Palastes, genauso wie der kleinere Koalitionspartner PAM. Akhannouch ist der reichste Mann des Landes hinter König Mohammed VI. und steht diesem nahe. Dritte im Bunde ist die nationalistische Partei Istiqlal (»Unabhängigkeit«). Traditionell auf der Linken verortete Parteien wie die USFP hatten sich auch um Teilnahme am neuen Kabinett beworben, wurden aber nicht berücksichtigt. Die PJD, die das Land seit dem »Arabischen Frühling« 2011 regiert hatte, ist durch gigantische Stimmverluste bei den insgesamt allerdings sehr schlecht besuchten Parlamentswahlen von Anfang des Monats geradezu hinweggefegt worden.

Auch diesmal wurde bei den Wahlen kräftig nachgeholfen, beklagte die NGO Transparency Maroc. Zu den bewährten Stimmenkäufen und der Nichtzulassung aussichtsreicher Kandidaten kam eine neuartige Methode der Auszählung von Stimmen hinzu. Diese war gegen den Widerstand der PJD vom Parlament beschlossen worden und begünstigte kleine Parteien. Allerdings lässt sich die Niederlage der Islamisten nicht allein mit Manipulationen erklären. Tatsächlich dürften sie, wie der Publizist Aboubakr Jamaï in einem Beitrag für Orient XXI analysierte, durch ihre Unfähigkeit, die von ihnen versprochenen Reformen zugunsten der Armen gegen den Willen der Monarchie durchzusetzen, und den ihnen aufgezwungenen Schlingerkurs gründlich diskreditiert sein. Dazu zählt nicht zuletzt die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zu Israel, die Regierungschef Saadeddin Othmani auf Geheiß des Königshauses zu verkünden hatte. Die Beteiligung an den sogenannten Abraham-Verträgen des früheren US-Präsidenten Donald Trump war eine Gegenleistung dafür, dass dieser in einer Erklärung die marokkanische Besatzung der Westsahara anerkannte.

Die niedrige Wahlbeteiligung, die etwa in dem Viertel Anfa der größten marokkanischen Stadt Casablanca nur bei 24 Prozent lag, wertet Jamaï als Zeichen nicht allein für Desinteresse, sondern im Gegenteil als bewusste Abkehr von der Vorstellung, man könne im Rahmen des parlamentarischen Systems in Marokko irgend etwas ändern. Mittlerweile könnten die Massen von Unzufriedenen den Fortbestand des Regimes in Frage stellen, Proteste wie im »Arabischen Frühling« oder im Rif hätten eine »große Zukunft« vor sich.

Nicht nur die Lunte am sozialen Pulverfass glüht, auch die Spannungen mit dem großen Nachbarn Algerien nehmen zu. Zuletzt sperrte dieser seinen Luftraum für marokkanische Flugzeuge. Algier wirft Marokko, zu dem es kürzlich alle diplomatischen Kontakte abbrach, eine ganze Palette von Aggressionen vor. So hat der Geheimdienst des Königreichs die algerische Regierung mit Hilfe der israelischen Spionagesoftware »Pegasus« ausgeforscht, der israelische Außenminister machte von Rabat aus gegen Algerien Stimmung, in einer Erklärung unterstützte Marokko vor der UNO eine unabhängige Kabylei, auch wirft Algier Rabat vor, hinter Waldbränden in dieser Region zu stehen. Hintergrund ist der Westsahara-Konflikt, in dem Algerien die Befreiungsbewegung Polisario unterstützt.

Diese Woche steht eine wichtige Entscheidung bevor, wenn der Europäische Gerichtshof am Mittwoch wie angekündigt nach einer Klage der Frente Polisario erneut über zwischen Brüssel und Rabat geschlossene Handels- und Fischereiabkommen entscheidet. Diese waren bereits vor wenigen Jahren für ungültig erklärt worden, weil sie illegitimerweise auch die Westsahara einbeziehen. Waren von dort werden als marokkanische gehandelt, die Ressourcen ausgebeutet, ohne dass die Einwohner der früheren Kolonie davon profitieren. Ein erneutes Urteil in dieser Richtung wäre ein empfindlicher Rückschlag für Marokko.