Flexibilität ist dehnbar

imago images/Gerhard Leber Keine Kontrolle über die Zeit: Die Uhr tickt gegen die Interessen der Beschäftigten

Die Gewerkschaften melden sich vor den ersten Sondierungsgesprächen der Bundestagsparteien zu Wort. Frank Werneke, Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, sagte am Montag, ganz oben auf dem Forderungskatalog stünden mehr Tarifschutz, ein gesetzlicher Mindestlohn von wenigstens zwölf Euro, die Beseitigung des »Befristungsmissbrauchs« in der Arbeitswelt, ein Rentenniveau von mehr als 48 Prozent und der sozialökologische Umbau. Wesentlich seien auch die Arbeitsbedingungen in Berufen, in denen sich Menschen um andere kümmerten. Die nächsten vier Jahre dürften nicht von »Minimalkonsensen und Formelkompromissen in der Sozial- und Klimapolitik« geprägt sein, erklärte er weiter.

Denn die Deregulierung des Arbeitsmarkts hat Folgen. Viele Beschäftigte sind nicht zufrieden mit ihrer Arbeitszeit. Fast 2,1 Millionen Erwerbstätige würden gern länger arbeiten. Das geht aus einem aktuellen Papier des Bundesarbeitsministeriums (BMAS) hervor, über das die Rheinische Post am Freitag berichtete. Sie sind im Schnitt 29 Stunden in der Woche erwerbstätig, möchten aber gern bis zu zehn Stunden mehr arbeiten. Dem hingegen wollen 1,5 Millionen Beschäftigte, die durchschnittlich 41,5 Stunden pro Woche arbeiten, elf Stunden am Tag kürzer treten. Das BMAS beruft sich dabei auf die Daten des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2019.

Vor allem in den Bereichen Handel, Verkehr und Lager gibt es die kürzesten Arbeitszeiten. Wenn sie in Teilzeit sind, arbeiten Männer im Schnitt 17,8 Stunden pro Woche, Frauen 20,1 Stunden. Etwa jeder sechste Mann möchte seine Arbeitszeit im Schnitt um 18,3 Stunden erhöhen. Und jede neunte Frau will 13 Stunden länger erwerbstätig sein.

Dagegen wollen vor allem Personen in der Branche »Information und Kommunikation« weniger Zeit im Betrieb verbringen. Wer in Vollzeit arbeitet, verbringt im Schnitt 41,8 Stunden in der Woche in der Firma. 5,9 Prozent von ihnen oder 60.000 Beschäftigte möchten dagegen elf Stunden weniger malochen.

»Viele Menschen möchten gerne weniger arbeiten«, sagte die Grünen-Politikerin Beate Müller-Gemmeke, die die Zahlen von der Bundesregierung erfragt hatte. Diese Menschen bräuchten »mehr Zeitsouveränität bei der Arbeitszeit«. Gleichzeitig würden viele in Teilzeit beschäftigte Frauen länger arbeiten, als es ihnen in ihren Unternehmen ermöglicht werde. Gerade sie befänden sich häufig in einer Teilzeitfalle. »Deshalb brauchen Teilzeitbeschäftigte ein Recht, dass frei werdende Stellen im Unternehmen zuallererst ihnen angeboten werden, wenn sie den Qualifikationsanforderungen genügen«, sagte sie.

Über das Thema »Arbeitszeitsouveränität« hatte der Bundestag erst im Juni abgestimmt. Die Fraktion Die Linke im Bundestag hatte einen entsprechenden Antrag eingebracht. Es solle ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, der den Beschäftigten »mehr Einfluss auf die Dauer und Lage ihrer Arbeitszeiten« einräumen sollte und sie gleichzeitig vor Überlastung schützt. Begründet wurde der Antrag damit, dass sich flexible Arbeitszeiten bislang vor allem an den Bedürfnissen der Unternehmen orientierten, aber die Bedürfnisse der Beschäftigten vielfach außen vor blieben. Im Bundestag fand der Antrag keine Mehrheit, nur die Linken stimmten dafür und die Grünen enthielten sich der Stimme. Ob das Thema in diesem Sinne noch einmal im Bundestag behandelt werden wird, bleibt abzuwarten.

Vom Tisch ist das Thema nicht, die neue Bundesregierung wird sich auch mit den Begehrlichkeiten der deutschen Wirtschaft auseinandersetzen müssen – diese fordert nämlich auch flexiblere Arbeitszeiten. So erklärte zum Beispiel am Montag Anton Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), man brauche mehr »Flexibilität im Arbeitsmarkt und bei der Arbeitszeit«. Die Bedürfnisse der Beschäftigten dürften ihm dabei aber weniger in den Sinn gekommen sein.