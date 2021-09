Libanon: Staatlicher Stromversorger warnt Blackout

Marwan Naamani/dpa

Beirut. Der staatliche Stromversorger im Libanon warnt vor einem baldigen Blackout im ganzen Land. Noch Ende des Monats könnte die Stromversorgung komplett zusammenbrechen, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung. Dem Staat am Mittelmeer gehen die Treibstoffvorräte aus. Der Libanon erlebt seit fast zwei Jahren die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seiner Geschichte. Rund drei Viertel der Bevölkerung leben mittlerweile in Armut. Das staatliche Energienetz sowie private Generatoren können wegen des Treibstoffmangels nur noch selten Strom liefern. Die meisten Libanesen müssen daher bereits jetzt täglich stundenlang ohne Strom auskommen. Das gefährdet auch akut die Krankenhäuser im Land. Vor Tankstellen bilden sich wegen der Treibstoffengpässe regelmäßig lange Schlangen. (dpa/jW)