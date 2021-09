Karawane zieht weiter

Arne Dedert/dpa

Welche Wahlempfehlung dieser Hund seinem Frauchen hinterherbellt, lässt sich nicht ausmachen. Fakt ist, auch Vierbeiner, wie hier in der Freiherr-von-Stein-Schule in Frankfurt am Main, durften am Sonntag mit vor die Urne genommen werden. Der Bundestag wurde gewählt, in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zudem die Landesparlamente. Die Hauptstädter konnten außerdem noch über den Volksentscheid zur Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen abstimmen. Prognosen des Wahlabends, Berichte und Analysen sind auf www.jungewelt.de zu finden. (jW)