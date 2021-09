Goldene Hochzeit

Am Sonntag feiert die »Freistadt Christiania« in Kopenhagen ihren 50. Geburtstag. Alles begann am 26. September 1971, als eine Gruppe Hippies eine verlassene Kaserne im Herzen der dänischen Hauptstadt besetzte. Sie wollten eine Kommune gründen, »die allen und niemandem gehört« und in der alle Entscheidungen kollektiv getroffen werden. Derzeit zeichnet eine Ausstellung in einem Kopenhagener Museum die Geschichte Christianias nach. Mittlerweile ist die Kommune zum Touristenmagneten geworden – mit fast einer halben Million Besuchern jährlich. (AFP/jW)