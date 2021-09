Nur her damit

Die USA haben ein jahrtausendealtes Raubgut mit Zeilen aus dem Gilgamesch-Epos an den Irak zurückgegeben. Das teilte das US-Justizministerium am Donnerstag (Ortszeit) in Washington mit. Das Artefakt soll 1991 während des Golfkriegs bei einer Museumsplünderung im Irak gestohlen und später illegal in die USA verkauft worden sein. Es besteht aus einer Tontafel mit Keilschrift, wie sie in den Stadtstaaten und Großreichen Mesopotamiens gebräuchlich war. Das Gilgamesch-Epos ist eine der ältesten überlieferten, schriftlich festgehaltenen Dichtungen der Welt. Insgesamt wollen die USA 17.000 geplünderte Antiquitäten an den Irak zurückgeben. (dpa/jW)