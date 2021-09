Spahn: »Apotheke der Welt« werden

Düsseldorf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert, mehr Medikamente in der BRD zu produzieren. »Die Pandemie hat gezeigt: Wir sind zu abhängig von China«, sagte der CDU-Mann am Donnerstag auf dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf. Man lasse dort auch keine Rüstungsgüter produzieren, »nur weil das günstiger ist«. Die BRD müsse wieder zur »Apotheke der Welt« gemacht werden. Dazu brauche es neben Subventionen für bestimmte Firmen auch Offenheit »etwa für Bio- und Gentechnologien«. (AFP/jW)