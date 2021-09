Die US-Sängerin Sarah Dash, Mitglied der Band Labelle, ist tot. Dash sei am Montag im Alter von 76 Jahren gestorben, berichteten US-Medien am Dienstag unter Berufung auf Labelle-Gründerin Patti LaBelle. Die 1945 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Dash hatte LaBelle als Jugendliche kennengelernt und war Mitglied ihrer Band geworden. Sie wurde in den 70ern vor allem mit dem Hit »Lady Marmalade« weltberühmt. (dpa/jW)