Niemandes Schuld

In Dänemark scheint die Welt noch in den Fugen. Die Filmkunst ist dort viel weniger als hierzulande einem ästhetisch indifferenten Fördersystem ausgesetzt; künstlerische Wut kann sich unbehindert in einer klaren Genre­ordnung austoben. Gegen die manchmal genialen, stets enervierenden Tragödien der Trostlosigkeit von Vinterberg, Trier oder Refn hat sich in den 90er Jahren die kohlrabenschwarze Komödie etabliert: Filme wie »Nachtwache« (1994), »In China essen sie Hunde« (1999), »Dänische Delikatessen« (2003), »The Good Cop« (2004), »Adams Äpfel« (2005) oder »Men & Chicken« (2015) beleuchten die gar nicht so freie Seite des freien Westens nicht weniger als die Tragödien, sie formen nur das Düstere um ins Makabre. Die eine wie die andere Haltung – die Schwermut der Tragödie und das Verlachen durch die Komödie – sollte nicht als Affirmation missverstanden werden.

Anders Thomas Jensen ist der wichtigste Vertreter der komischen Richtung. Nun hat er erneut tief Luft geholt und einen Film ausgestoßen, der durchaus mit situativer und dialogischer Komik zu wirken weiß, stärker als seine früheren Werke jedoch einer Agenda folgt. Es tut einem Kunstwerk selten gut, wenn man ihm außerästhetische Absichten allzu deutlich anmerkt. »Helden der Wahrscheinlichkeit« scheint da die Schwelle des Schicklichen noch gerade so beachtet zu haben. Ästhetisch hingegen wäre etwas mehr Mut zu Brechungen vielleicht nicht verkehrt gewesen. Acting, Bühnenbild, Kameraideen und Schnitt sind dabei eigenwillig und dennoch so exzellent, dass man sich wünscht, der Regisseur hätte auch gleich mit den (ja nicht in jedem Fall sinnvollen) dänischen Dogmen aufgeräumt: dem verwackelten Bild und dem spärlichen Einsatz von Musik insbesondere.

Der Film endet nicht, er beginnt gleich mit der Katastrophe. Otto (Nikolaj Lie Kaas), von Beruf Statistiker und just an diesem Tag seiner Lohnbeschäftigung ledig geworden, nimmt auf dem Heimweg einen Zug früher als üblich und überlässt auf der Fahrt einer unbekannten Frau seinen Sitzplatz. Kurz darauf entgleist der Zug, die Frau stirbt, während Otto überlebt. Bereits an diesem Setting kann man die schwarze Komödie erkennen. Die klassisch-tragische Hamartia, bei der eine punktuelle Verfehlung ein Unglück größeren Ausmaßes bewirkt, wird hier auf den Kopf gestellt, indem der Protagonist gerade durch eine gute Tat Schuld auf sich lädt.

Es ist offensichtlich, dass Otto an dem Unfall keinerlei Schuld hat, er sich aber dennoch schuldig fühlt: Jemand musste an seiner Stelle sterben. Weil er sein Leben lang mathematisch gearbeitet hat, versucht er das Unglück entsprechend zu ergründen. In der Folge sieht er Zusammenhänge, wo bloß Koinzidenzen sind. Alles ergibt mehr und mehr Sinn, und bald wird auch ein Verdächtiger ermittelt. Kurzum, Ottos geplagtes Innere gebiert eine Verschwörungstheorie. Da die Polizei dieser nicht folgen will, sucht Otto Markus (Mads Mikkelsen) auf, den Witwer der verstorbenen Frau. Gemeinsam mit Ottos Kollegen Lennart (Lars Brygmann) und Emmenthaler (Nicolas Bro) sowie Markus’ Tochter Mathilde (Andrea Heick Gadeberg), die das Ganze für ein Rollenspiel von Trauertherapeuten hält, machen die beiden sich daran, die vermeintlichen Hinterleute des vermeintlichen Anschlags zu finden. Wobei sie Stück um Stück eine kriminelle Organisation zerlegen.

Wie immer bei Jensen entsteht die Komik durch Screwball-Charaktere, die sich ihr fragwürdiges Handeln mit sinkender Hemmung zurechtlegen. Stets sind es gebrochene Männer mit einem Leiden, das sie nur verdrängen oder ersatzweise bearbeiten können. Ottos Ersatz ist die Mathematik, Markus hat seinen in der Rache. Am Ende finden beide, was sie erst gar nicht, aber doch eigentlich gesucht hatten: eine Familie. Damit haben wir die drei großen Themen des Films beisammen.

Die Revenge-Story wirkt nicht nur als Motor, sie möchte was bedeuten. Man kennt das Motiv: Opfer und Täter werden identisch. Rache wirkt für einen Zweck, den sie, weil sie ist, was sie ist, zugleich beschmutzen muss. Es wird allerdings deutlich, dass Markus’ Familie schon lange vor dem Tod zerrüttet war. Rache an seinen projizierten Feinden, den vermeintlichen Mördern seiner Frau, zu verüben, scheint ihm die einzige Möglichkeit, seiner Tochter seine Zuneigung zu zeigen. Er liebt, indem er hasst. Familie aber bedeutet lieben, indem man liebt. Die besondere Wendung des Films liegt dann darin, dass aus der grotesken Zweckgemeinschaft von Markus und seiner Tochter sowie den seltsamen Vögeln, die ihm auf dem Rachefeldzug behilflich sind, genau das bisher Fehlende entsteht: eine Wahlverwandtschaft, eine Familie.

Neu ist allerdings die Verschränkung dieses Motivs mit der hyperrationalen Welterklärung. Es geht um die psychologische Wurzel von Ursachensuche. Gerade bei einem Unglück, das sinn- oder wahllos auf die Menschen kommt, erscheint es hilfreich, jemanden oder etwas zu finden, dem man die Schuld dafür geben kann. Manchmal ist aber einfach niemand schuld. Wenn sich keiner findet, entwickelt man Erzählungen oder greift zu erprobten Mythen. Diese Art Erklärung für das Zurückfallen an sich vernünftiger Menschen auf Verschwörungsdenken kommt, weil bloß psychologisch, schnell an Grenzen. Doch mehr als das will und braucht der Film auch nicht.

Das sinnlose Ereignis muss für Otto einen Sinn haben. Es ist gerade der Wunsch nach äußerster Rationalität, der in die Irrationalität führt. Veritable Ursachenforschung müsste dagegen Platz lassen fürs Zufällige, Variable. Wo sie zur Sinnsuche verkommt, ist sie Religion geworden. Von dort an erscheint alles kausal, was ins Bild passt. Dieses Bild wird nicht bestimmt von dem, was gefunden wurde, vielmehr bestimmt es, was gefunden wird. Bezüge zu aktuellen Spielarten des Verschwörungsdenkens stellen sich fast von selbst her.

Dass indes ausgerechnet Otto, von dem der gesamte Irrweg ausgeht und der sein Weltbild vollends auf dieser Ideologie errichtet hat, im Lauf der Handlung dafür zuständig wird, die Gruppe auf den Pfad der Vernunft zurückzuführen, mag als Charakterentwicklung vertretbar sein, wird aber als Prozess kaum erzählt, so dass die Story in dieser Hinsicht eher disparat als dialektisch wirkt.