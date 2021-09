Marktbereinigung in China

AP Photo Stillstand am Bau: Zahlreiche Projekte des Immobilienentwicklers stehen in Frage (Beijing, 22.9.2021)

Der von der Insolvenz bedrohte chinesische Immobilienkonzern Evergrande versucht, den größten Schaden abzuwenden. In einer Mitteilung an die Börse in Shenzhen erklärte das Unternehmen am Mittwoch, mit den Eigentümern einer bis 2025 laufenden inländischen Anleihe einen Plan zur Zinszahlung vereinbart zu haben. Damit könnte Evergrande eine unmittelbare Pleite abwenden. Der Mitteilung zufolge haben die Zahlungen einen Umfang von 232 Millionen Yuan (30,5 Millionen Euro). Insgesamt sitzt das Unternehmen nach einer aggressiven Expansion in den vergangenen Jahren aber auf Schulden in Höhe von umgerechnet rund 260 Milliarden Euro. Die nun angekündigte Zinszahlung wird am Donnerstag fällig. Evergrande äußerte sich aber nicht zu weiteren Verbindlichkeiten, die an dem Tag fällig werden, dabei handelt es sich um eine ausländische Anleihe und Zinszahlungen im Umfang von umgerechnet gut 71 Millionen Euro. Dies gilt als Test für die Stabilität des Konzerns.

Ein Dominoeffekt, durch den weitere Wirtschaftsbereiche in die Krise gezogen werden könnten, wird kaum erwartet. Die japanische Zentralbank bewertete die drohende Pleite nicht als Systemrisiko für die Weltwirtschaft. Nach aktuellem Stand handele es sich vielmehr um Probleme eines einzelnen Unternehmens, sagte Notenbankchef Haruhiko Kuroda am Mittwoch nach der Zinsentscheidung der Zentralbank in Tokio. Selbst wenn weitere Unternehmen ähnliche Schwierigkeiten bekommen sollten, betreffe die Problematik den Immobiliensektor Chinas.

Dieser sei stark gewachsen, und die Schulden von Evergrande erschienen recht hoch, erklärte Kuroda. Sorgen müssen sich statt dessen Spekulanten. Kuroda sprach von »nervösen« Reaktionen auf den Finanzmärkten. Der Gründer des US-Hedgefonds Bridgewater Associates, Ray Dalio, resümierte am Dienstag: »Investoren werden getroffen – so funktioniert es.« Weil die Schulden von Evergrande in Yuan und nicht in Devisen wie etwa US-Dollar gehalten würden, könne man mit dem Problem umgehen, sagte Dalio gegenüber Bloomberg TV. Er besitze im übrigen keine Evergrande-Aktien.

Anlässlich des chinesischen Mondfestes veröffentlichte der Chef von Evergrande, Xu Jiayin, ein Schreiben an Investoren, in dem er beteuerte, dass man den »dunkelsten Moment« des Konzerns überwinden könne, berichtete die FAZ am Mittwoch. Die Financial Times kommentierte, die Regierung erteile dem Bauunternehmen eine öffentliche und schmerzhafte Lektion. Beijing wolle damit den Hunderten von Unternehmen im chinesischen Immobiliensektor klarmachen, dass es ihm mit den »drei roten Linien«, die im vergangenen Jahr verkündet wurden, ernst ist. Die Vorgaben besagen, dass das Verhältnis der Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten unter 70 Prozent liegen muss, der Nettoverschuldungsgrad nicht höher als 100 Prozent sein darf und das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten größer als der Faktor eins sein muss. Evergrande hat alle drei rote Linien überschritten. (dpa/jW)