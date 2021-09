imago images/ANP »Kommen Sie nicht nach Den Haag«: Der geschäftsführende Premier Mark Rutte (r.) mit seinem Minister für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport, Hugo de Jonge, am Regierungssitz

Am Dienstag war in den Niederlanden mal wieder Prinsjesdag (»Prinzentag«). Dann hält der König in der Grote Kerk in Den Haag seine jährliche Thronrede und eröffnet das parlamentarische Sitzungsjahr. Was der König sagen soll, wird ihm von der jeweiligen Regierung vorgegeben. Doch die aktuelle ist seit ihrem Rücktritt im Januar nur kommissarisch im Amt, eine neue ist nicht in Sicht.

»Kommen Sie nicht nach Den Haag, es gibt nichts zu sehen«, hatte der Bürgermeister der Hauptstadt schon am Tag zuvor alle Schaulustigen aufgefordert. Der offizielle Grund: die Coronapandemie. Nach dem Geschmack der Pomp und Prunk liebenden Monarchisten unter den Niederländern gab es tatsächlich wenig zu sehen: keine Balkonszene, keine goldene Kutsche, das Königspaar fuhr schnöde im Auto vor.

Den »langweiligsten Prinsjesdag aller Zeiten« hatte Wirtschaftsprofessor Bas Jacobs von der Erasmus-Universität in Rotterdam bereits am Montag in der Tageszeitung AD vorausgesagt. Er bezog sich dabei allerdings auf den Inhalt der Thronrede, von der er keine großen Impulse erwartete. Das aktuelle Kabinett ist nur noch im Amt, damit der Laden am Laufen gehalten wird. Formell ist es bereits im Januar zurückgetreten. Die Opposition beklagt, dass viele Milliarden ungenutzt herumliegen, solange es keine neue Regierung in den Niederlanden gibt.

Deshalb hagelte es auch nach der Rede Kritik: von Umweltverbänden, dem Lehrerverband, Justiz und Polizei sowie Wohnungsinitiativen. Sie alle fordern mehr Geld für ihre Anliegen. »Für zu viele Menschen gibt es noch immer keine Aussicht auf sichere Arbeit mit angemessener Bezahlung«, stellte die größte Gewerkschaft FNV auf ihrer Internetseite fest. Das betreffe vor allem die Berufe, die während der Pandemie von der Politik als »systemrelevant« hochgejubelt wurden. Das kommissarische Kabinett habe sich zwar bei diesen Menschen bedankt, jedoch »keine dringend notwendige Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und die Reduzierung ihrer Arbeitsbelastung« in Aussicht gestellt, ärgerte sich der FNV-Vorsitzende Tuur Elzinga, der auch Mitglied der Sozialistischen Partei (SP) ist. Die Gewerkschaft fordert 100 Euro brutto mehr in der Lohntüte für alle.

Solange es keine neue Regierung gibt, sind viele Pläne Makulatur. Seit der Wahl am 17. März versuchen die Parteien, in Den Haag eine Koalition zu schmieden – so lange wie noch nie in der Geschichte des Landes. Auch nach sechs Monaten ist keine Ende in Sicht. Die rechtsliberale VVD von Mark Rutte, die linksliberalen D 66 und die christdemokratische CDA sind sich zwar einig, aber zur Mehrheit im Parlament fehlt ihnen noch eine weitere Partei. Welche das sein soll, darüber besteht Dissens. VVD und CDA hätten gerne die kalvinistische Christenunie im Boot, die D 66 wollen hingegen keine Koalition mehr mit drei konservativen Parteien wie in der vergangenen Legislatur.

Am Wochenende gingen die drei Vorsitzenden mit ihren Sekundanten auf dem Landgut Zwaluwenberg bei Hilversum zwei Tage lang in Klausur. Die Hoffnung: 2007 und 2017 waren dort schon einmal Koalitionen zustande gekommen. Dieses Mal konnten sich die Teilnehmer dort allerdings nicht auf einen vierten Partner einigen. Der kommissarische Premierminister Rutte kann sich auch eine Minderheitsregierung vorstellen, die Vorsitzende der Linksliberalen, Sigrid Kaag, nur, wenn sicher ist, welche Parteien im Parlament ein solches Kabinett unterstützen würden.

Kaag ist ein gebranntes Kind: Am Donnerstag vor einer Woche sprachen die Abgeordneten ihr und der Verteidigungsministerin Anna Bijleveld-Schouten wegen des chaotischen Abzugs der niederländischen Truppen aus Afghanistan ihre Missbilligung aus. Kaag zog die Konsequenz und trat zurück. Die Christdemokratin Bijleveld-Schouten wollte eigentlich weitermachen, wurde aber vom Rücktritt ihrer Kollegin kalt erwischt. Einen Tag später warf auch sie widerwillig das Handtuch.

»Wir werden keine Minderheitsregierung tolerieren«, winkte Jesse Klaver, der Vorsitzende von Groenlinks, laut Het Parool bereits am Dienstag ab. Er will mitregieren, am liebsten auch mit der sozialdemokratischen PvdA.