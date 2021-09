»Mehr als ungemütlich«

Demy Becker/dpa »Geht immer«: Kundgebung am Mittwoch in Hannover-Kronsrode

Die fünfte und vorerst letzte Verhandlungsrunde für einen neuen Tarifvertrag in der Baubranche wurde am Mittwoch ergebnislos abgebrochen. Landesweite Proteste hatten die Gespräche begleitet. An 15 Orten gab es Demos, Kundgebungen oder verlängerte Mittagspausen. Die größten Protestzüge führten durch Augsburg und Mainz. In Berufskleidung schwenkten einige Hundert Teilnehmer Fahnen und Transparente, auf denen etwa die Entschädigung für Anfahrtswege angemahnt wurde. Andere Spruchbänder forderten »mehr Respekt« oder »mehr Einkommen«, was im Prinzip ja auf dasselbe hinausläuft. Vormittags hatten sich in einem Gewerbepark in Berlin-Schönefeld bereits an die 100 Beschäftigte zu einem »Bauarbeiterfrühstück« zusammengefunden. Weitere Kundgebungen gab es auf Baustellen in Bochum, Schweinfurt, Handewitt (Schleswig-Holstein), am Neubaugebiet Hannover-Kronsrode oder an der bekanntesten Großbaustelle Bielefelds am Jahnplatz. Allein in dieser Stadt setzte die Branche im vergangenen Jahr mehr als 500 Millionen Euro um, mehr als je zuvor.

Landesweit steigerte sie den Umsatz im Coronajahr 2020 auf 143 Milliarden Euro, 5,9 Prozent mehr als 2019. Es war das achte Rekordjahr in Folge. Da nehmen sich die Forderungen der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) nachgerade bescheiden aus: 5,3 Prozent mehr Gehalt, Angleich der Ost- an die Westlöhne, dazu die angemessene Bezahlung für die vielen, oft langen Fahrten zu den Baustellen. So selbstverständlich das klingen mag, so unnachgiebig zeigte sich die Gegenseite bei den Tarifverhandlungsrunden. Angesichts eines beachtlichen Auftragsstaus scheint das verwunderlich, der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist am Bau allerdings nicht eben hoch, und irreguläre Beschäftigungsverhältnisse bis hin zur Versklavung von Wanderarbeitern sind eher die Regel als die Ausnahme. Es ist wohl nicht zuletzt diese Reservearmee, die die Unternehmer Härte zeigen lässt.

Der bisher geltende Tarifvertrag für die rund 890.000 Beschäftigten ist zum 31. Juni ausgelaufen, gilt aber bis zum Inkrafttreten eines neuen weiter. Mindestens solange wird also auch im Osten deutlich weniger verdient als im Westen. Im Schnitt betrug der Unterschied im vergangenen Jahr 643 Euro brutto im Monat (2.713 gegenüber 3.355 Euro). Dabei ist das Bauen im Osten nicht unbedingt billiger, die niedrigeren Lohnkosten steigern oft genug einfach die Profite. Auch bei den Firmen in Sachsen-Anhalt seien die Auftragsbücher voll, erklärte die IG BAU des Bundeslandes vor den Aktionen am Mittwoch: »Gerade im Wohnungs- und Verkehrswegebau boomt trotz Corona das Geschäft.« In Halle (Saale) etwa wurden im vergangenen Jahr 456 Millionen Euro umgesetzt – zehn Prozent mehr als im Vorjahr, und das bei einem Auftragsstau, der deutlich mehr als 500 Wohnungen umfasst.

Auch im Zentrum der Händelstadt protestierten Bauarbeiter am Mittwoch gegen die »Hängepartie« bei den Tarifverhandlungen, die von den Industrievertretern am Nachmittag mit Hinweis auf die unbotmäßige Forderung nach einer »Wegstreckenentschädigung« abgebrochen wurden. Sollte bei der nun folgenden Schlichtung keine Einigung erzielt werden, »kommt der Arbeitskampf«. Das hat der Bundesvorsitzende der IG BAU, Robert Feiger, mehrfach versichert: Es werde »mehr als ungemütlich«.