China forciert Klimaschutz

REUTERS/David Gray Kohlekraftwerk in Beijing (1.6.2012)

Im Kampf gegen die Erderwärmung will China keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen. »China wird seine Unterstützung für andere Entwicklungsländer bei der Entwicklung von grünen Energien und Energien mit einem geringen CO2-Ausstoß verstärken und keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland bauen«, sagte Staatschef Xi Jinping am Dienstag (Ortszeit) bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung müsse auf »Harmonie zwischen Menschen und Natur« geachtet werden, sagte Xi in seiner Videoansprache. Umweltschutzorganisationen begrüßten die Ankündigung.

China treibt derzeit im Zuge seines Projekts »Neue Seidenstraße« Infrastruktur- und andere Bauprojekte in zahlreichen Ländern voran. Laut einer Gruppe von Nichtregierungsorganisationen ist die staatliche Bank of China, für sich allein genommen, der weltweit größte Finanzierer von Kohleprojekten. China investiert auch in die Kohlekraft im eigenen Land. Beijing hat angekündigt, noch vor dem Jahr 2030 die CO2-Emissionen zu reduzieren. Bis 2060 soll das Land CO2-neutral sein. »Das bedeutet enorm harte Arbeit, und wir werden alles dafür tun, um diese Ziele zu erreichen«, sagte Xi am Dienstag in seiner Videoansprache.

Die Klimaschutzorganisation 350. org begrüßte Chinas Ankündigung. Die Pläne könnten einen »echten Wendepunkt« darstellen, je nachdem, wann sie umgesetzt würden. Helen Mountford vom World Resources Institute sprach von einem »historischen Wendepunkt weg von der schmutzigsten fossilen Energie«. Sie verwies allerdings darauf, dass China nach wie vor die Kohle im eigenen Land fördere.

Auch das Bundesumweltministerium begrüßt die Ankündigung ­Chinas, künftig keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen zu wollen. »Insgesamt bewerten wir das sehr, sehr positiv, was wir da gestern vom chinesischen Staatspräsidenten gehört haben«, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch in Berlin. (AFP/dpa/jW)