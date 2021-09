Guter Aufschlag

Luxemburg/Portoroz. Die 18jährige Dänin Clara Tauson hat auch das zweite WTA-Finale ihrer Karriere gewonnen. Sechs Monate nach ihrem Erfolg in Lyon holte Tauson am Sonntag in Luxemburg durch ein 6:3, 4:6, 6:4 gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko (Lettland) den Titel. Ostapenko hatte 2019 die zuvor letzte Austragung des Hartplatz-Events in Luxemburg gewonnen. Den ersten Titel ihrer Laufbahn holte derweil Jasmine Paolini. Im slowenischen Portoroz bezwang die 25 Jahre alte Italienerin die US-Amerikanerin Alison Riske im Finale mit 7:6 (7:4), 6:2. (sid/jW)