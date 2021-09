Verantwortung abzugeben

Florian Boillot Die Krankenhausbeschäftigten befinden sich im unbefristeten Streik (Berlin, 9.9.2021)

In der Woche vor der Abgeordnetenhauswahl macht die Berliner Krankenhausbewegung über Twitter klar: »Ganz sicher nicht SPD«. In der Hauptstadt heiße es momentan »entweder auf der Seite der Gesundheitsversorgung und der Berliner Krankenhausbewegung oder auf der Seite von Kollatz, Müller und Giffey«. Gemeint sind der Finanzsenator, der regierende Bürgermeister und die SPD-Spitzenkandidatin.

Am Sonntag forderte Verdi die Politik auf, Verantwortung zu übernehmen und sich für eine Deeskalation des Konflikts mit dem Krankenhauskonzern Vivantes einzusetzen. Nicht zuletzt als Mitglieder des Vivantes-Aufsichtsrates hätten die SPD-Senatoren Matthias Kollatz und Dilek Kalayci Einflussmöglichkeiten. Die Beschäftigten fordern daher bereits seit Wochen ihr politisches Eingreifen per Gesellschafteranweisung.

Gleichentags bot die Vivantes-Geschäftsführung der Gewerkschaft an, »im Zeitfenster von Dienstag bis Donnerstag« ein »Eckpunktepapier zu erarbeiten, um Belastungen in der Pflege zu vermeiden«. Vivantes sei bereit, »alle verfügbaren Ressourcen auf das Thema Pflege zu fokussieren, um möglichst noch in dieser Woche den entscheidenden Durchbruch zu erzielen«. Von Verdi erfährt man Genaueres über diese Offerte. Die Spitze des kommunalen Klinikbetreibers wolle lediglich »Sondierungsgespräche über Einzelthemen« führen, »und das auch nur jeweils für vier Stunden«. Setze sich dieses »Zeitspiel fort, lässt sich der Konflikt bei Vivantes nicht wie von uns vorgeschlagen entschärfen«.

Die Uniklinik Charité hingegen hat zugesagt, auf Grundlage der Gespräche mit Verdi von Sonnabend bis zum heutigen Dienstag ein Angebot vorzulegen. Bei einer positiven Beurteilung durch die Tarifkommission und die gewerkschaftlichen Teamdelegierten beabsichtigt Verdi reguläre Tarifverhandlungen aufzunehmen und dann den Streik an der Charité zeitweise auszusetzen.

Bis ernsthafte Angebote auf dem Tisch liegen, wird auch bei den Tochtergesellschaften weitergestreikt. Für die Bezahlung auf dem Niveau des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes (TVöD) und damit für Gleichbehandlung. Denn es geht, das macht die Berliner Krankenhausbewegung immer wieder deutlich, nicht nur um das medizinische Personal, sondern um alle Krankenhausbeschäftigten. Dazu gehören auch die von Reinigung, Transport, Versorgung oder Rehabilitation und die Beschäftigten des Labors.

Am Freitag waren Teile der Belegschaft der Labor Berlin GmbH erstmals zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Das gemeinsame Tochterunternehmen von Charité und Vivantes »verweigert weiterhin grundsätzlich, Tarifverhandlungen mit Verdi aufzunehmen«, erklärte die Gewerkschaft am Freitag. Sie fordert die Einbeziehung des Unternehmens in die Tarifverhandlung für die Vivantes-Tochtergesellschaften. Denn die Lohnbedingungen sind ähnlich ungerecht wie bei den anderen Subunternehmen. Fast die Hälfte der rund 660 Beschäftigten des Unternehmens arbeite ohne tarifvertraglichen Schutz und verdiene zum Teil mehrere hundert Euro monatlich weniger als ihre Kollegen, die einen Arbeitsvertrag mit Charité oder Vivantes haben.

Die am Freitag geäußerten Hoffnungen, im monatelangen Konflikt um höhere Löhne für die Angestellten der Tochterunternehmen voranzukommen, wurden am Sonnabend sogleich enttäuscht. »Die Arbeitgeber zeigen keinerlei Entgegenkommen«, erklärte Verdi am Sonntag. Statt einer schrittweisen Annäherung an den TVöD bedeute das unternehmerische Angebot, dass die Bezahlung über einen sehr langen Zeithorizont hinweg hinter dem Flächentarifvertrag zurückbleibt, sagte Verdi-Verhandlungsführer Ivo Garbe. Das sei vollends unverständlich, weil der Berliner Senat seine finanzielle Unterstützung zugesagt habe.

Die Mehrkosten für die Einführung des TVöD in den Tochtergesellschaften liegen nach Angaben von Vivantes bei dauerhaft 35 Millionen Euro pro Jahr. Wie der Tagesspiegel am Freitag berichtete, forderte der Krankenhausvorstand in einem vertraulichen Papier vom Senat eine »sichere Zusage der dringend benötigten Investitionsmittel«.

Auf Nachfrage erklärte die Senatsverwaltung für Finanzen Berlin am Montag, dass die Investitionspauschalen »deutlich erhöht« sind, das Eigenkapital von Vivantes »substantiell erhöht worden« ist. Weitere Steigerungen seien im Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen, den der Senat bereits im Juni auf den Weg gebracht hat. »Das Investitionspaket für Vivantes beläuft sich auf insgesamt 200 Millionen Euro«, teilte ein Sprecher gegenüber jW mit. »Dessen Beschlussfassung erfolgt«, und das dürfte ein wesentliches Detail sein, »dann vom neu gewählten Parlament«.