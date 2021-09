Hintergrund: Schwenk zum Indopazifik

Für Großbritannien ist der ­AUKUS-Pakt ein wichtiger Schritt bei der Realisierung seines geplanten »Schwenks zum Indopazifik« (»tilt to the Indo-Pacific«), der in seinem umfassenden außen- und militärpolitischen Strategiepapier vom März dieses Jahres (»Global Britain in a Competitive Age«) angekündigt wurde. Ziel ist es, spätestens 2030 die europäische Macht mit dem größten Einfluss in Asien und der Pazifikregion zu werden. Der Grund: Chinas Aufstieg verschiebt dort die weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Schwerpunkte. Das große Geschäft der Zukunft läuft nicht mehr am Atlantik, sondern am Pazifik – und natürlich spielt sich auch der große Machtkampf gegen die Volksrepublik, der die kommenden Jahre und Jahrzehnte prägen wird, vor allem in der Asien-Pazifik-Region ab. Bei seinen ehrgeizigen Plänen kann das Vereinigte Königreich nicht zuletzt das Commonwealth nutzen: sein ehemaliges Kolonialreich, aus dem viele Länder bis heute enge Beziehungen in die einstige Kolonialmacht unterhalten.

Zu diesen Ländern gehört Australien. Im Juni haben sich London und Canberra im Grundsatz auf ein Freihandelsabkommen geeinigt, das den britischen Exporten nach Down Under einen neuen Schub verpassen soll. Der AUKUS-Pakt bringt mehr: Am Bau der Atom-U-Boote, die Australien erhalten soll, verdienen britische Rüstungskonzerne, darunter BAE Systems und Rolls Royce. Dabei geht es in dem Abkommen »um viel mehr als Boote«, wie es Tom Tugendhat formuliert hat, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im britischen Unterhaus: Es gehe darum, »den militärisch-industriellen Komplex der drei Verbündeten zusammenzubringen«. Das beziehe nicht nur traditionelle militärische Hardware, sondern vor allem auch IT und künstliche Intelligenz ein. Besonders »für die zwei kleineren« Verbündeten sei das eine bahnbrechende Wende. Dabei dürfte die Kooperation etwa bei künstlicher Intelligenz und Quantencomputing, die im AUKUS-Pakt vorgesehen ist, nicht nur militärische, sondern auch satte zivile Profite mit sich bringen.