USA verhängen Sanktionen wegen angeblicher Hisbollah-Finanzierung

picture alliance/dpa Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah bei einer Rede in Beirut (2016)

Washington. Die US-Regierung hat wegen der angeblichen Finanzierung der libanesischen Organisation Hisbollah Sanktionen gegen mehrere Personen verhängt. Das Finanzministerium und das Außenministerium in Washington teilten am Freitag mit, betroffen seien »Mitglieder eines Netzwerks« mit Sitz im Libanon und in Kuwait, das finanzielle Unterstützung für die Hisbollah liefere. Auch Angehörige eines »internationalen Netzwerkes« finanzieller Unterstützer für die Hisbollah und die Iranischen »Revolutionsgarden« werde mit Strafmaßnahmen belegt. Etwaige Vermögenswerte der Betroffenen in den USA werden eingefroren. Geschäfte mit ihnen in den USA werden untersagt. US-Bürger dürfen ebenfalls keine geschäftlichen Beziehungen zu ihnen unterhalten. (dpa/jW)