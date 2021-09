Kapitalerhöhung verschafft BVB neue Millionen

Bernd Thissen/dpa

Dortmund. Borussia Dortmund hat als Reaktion auf die Millionenverluste in Folge der Coronapandemie eine Kapitalerhöhung beschlossen. Die GmbH & Co. KGaA gibt knapp 18,4 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 4,70 Euro pro Wertpapier aus, um das erhebliche Minus zu kompensieren. Erwartet wird ein Bruttoerlös von etwa 86,5 Millionen Euro, das Grundkapital wird um 18,4 Millionen auf 110,4 Millionen Euro erhöht.

Dortmund hatte Anfang August für das Geschäftsjahr 2020/21 einen Fehlbetrag von 72,8 Millionen Euro vermeldet. Der Gesamtkonzernumsatz sank im Vergleich zum Vorjahr von 486,9 auf 358,6 Millionen Euro. Der Transfer des englischen Nationalspielers Jadon Sancho zu Manchester United war in der Bilanz noch nicht berücksichtigt.

Vor allem die fehlenden Zuschauereinnahmen machten sich in Dortmund bemerkbar. Statt 1,8 Millionen in der Saison 2018/19 seien im Geschäftsjahr 2020/21 lediglich insgesamt 21.100 Besucher zu drei Heimspielen zugelassen worden. Das entspreche einer Einbuße von fast 99 Prozent, die sich enorm auf den Umsatz im Ticketing auswirkte. Die neuen Aktien sollen vom 20. September bis einschließlich 4. Oktober bisherigen Aktionären angeboten werden. Am Donnerstag fiel die Aktie deutlich von 6,20 auf 5,30 Euro. (sid/jW)