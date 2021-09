Hilfsbündnis lehnt Spende von Heckler & Koch ab

Marijan Murat/dpa Abgelehnt: Die »Aktion Deutschland hilft« will kein Geld von Kriegswaffenhersteller Heckler & Koch

Oberndorf. Das Aktionsbündnis »Aktion Deutschland hilft« hat eine Spende vom Waffenhersteller Heckler & Koch abgelehnt. Wie eine Sprecherin des Bündnisses gegenüber der dpa erklärte, behalte man sich entsprechend der Leitlinien »und vor dem Hintergrund unserer Mission und Wertestandards« das Recht vor, etwaige Spenden zurückzuweisen. »Das Unternehmen stellt weder Kriegswaffen her oder verbreitet sie«, heißt es in den ethischen Leitlinien für Firmenspenden an die »Aktion Deutschland Hilft«. Der Betrag von 15.000 Euro war nach Angaben der Waffenschmiede Anfang August auf das Spendenkonto des Hilfsbündnisses überwiesen worden. »Aktion Deutschland hilft« lehnte die Annahme der Spende einen Monat später ab. (dpa/jW)