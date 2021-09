Weiland/imago images/Fotostand Hat sich in den Vordergrund gespielt: Lea Schüller vom FC Bayern München traf gleich zwei Mal (cottbus, 18.9.2021)

Sieben Tore, ein starker Bayern-Block, doch so richtig prickelnd fanden die deutschen Fußballerinnen den Start in die WM-Qualifikation trotzdem nicht. »Alles kann besser werden«, lautete Lina Magulls Fazit nach dem 7:0 (3:0) gegen den überforderten Underdog Bulgarien, zu dem die Mittelfeldspielerin selbst zwei Tore beigesteuert hatte.

An diesem verregneten Samstag nachmittag ging es im Stadion der Freundschaft in Cottbus nicht bloß um die Bewältigung einer Pflichtaufgabe für die WM 2023 in Australien und Neuseeland. Die DFB-Auswahl will nach zwei enttäuschenden Turnieren im kommenden Sommer bei der EM in England (6. bis 31. Juli 2022) unbedingt wieder um den Titel kämpfen. Mal sehen.

In den Vordergrund spielten sich gleich drei Meisterinnen vom FC Bayern, parallel zum 7:0 der männlichen Kollegen gegen den VfL Bochum: Magull (24./33.), Lea Schüller (21./72.) und Linda Dallmann (67./82.) trafen jeweils doppelt. Außerdem nutzte die eingewechselte Tabea Waßmuth (76.) vom VfL Wolfsburg ihre Chance.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg resümierte: »Dass wir Qualität haben, sieht man, aber wir brauchen mehr Konstanz in unseren Lösungen.« Mehr Spielruhe, Präzision und Cleverness sollen das im nächsten Qualifikationsspiel gegen Serbien an den Tag legen. Voss-Tecklenburg lobte ausdrücklich zwei Spielerinnen der jungen Garde: Sophia Kleinherne (21, Eintracht Frankfurt), die als Innenverteidigerin vornehmlich im Aufbau gefragt war, und die dynamische Flügelspielerin Jule Brand (18, TSG Hoffenheim), die »reinkam und einfach Fußball spielt, als wenn sie auf dem Schulhof ist«. (sid/jW)