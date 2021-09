Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/wochenendraetsel verlosen wir zweimal das Buch: »Die Verdunkelten« von Jérôme Leroy, erschienen bei Nautilus.

Das Buch »Kommunismus für Erwachsene. Linkes Bewusstsein und die Wirklichkeit des Sozialismus« von Marlon Grohn, erschienen im Verlag Das neue Berlin, haben gewonnen: Brigitte Schneider aus Düsseldorf und Siegfried Walla aus Dresden.