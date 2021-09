Finale Phase

Stefan Boness/IPON Impression von der Maidemo in Berlin 2012

Der jW-Fotowettbewerb 2021 geht in den Endspurt – letzte Chance für alle Hobbyfotografinnen und -fotografen, in dieser Saison noch dabei zu sein! Schnappt Euch die Kameras, raus vor die Tür, und die Jagd auf spektakuläre oder alltägliche, anrührende oder aufrüttelnde Motive kann beginnen. Danach die besten Bilder auswählen und ab damit zu jW – entweder digital oder auf Papier. Eine Jury wird anschließend die Gewinnerinnen und Gewinner bestimmen und deren Fotos für eine Ausstellung in der jW-Ladengalerie und einen Kalender präparieren.

Und es warten, das soll nicht verschwiegen werden, große und kleine Preise auf die Prämierten. Die Hauptgewinne sind zum einen eine Polaroidkamera plus Doppelfilm, und es warten einige Reisen darauf, angetreten zu werden. Zum Beispiel drei Nächte für zwei Personen in der Antifaschistischen Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh, im Ferienhaus »Haus kein Moselblick« mit kostenloser Teilnahme an der sozialgeschichtlichen »Historischen Stadtführung 700 Jahre Beilstein« oder in der Ferienwohnung »Granzin 38« mitten im Müritz-Nationalpark. An allen drei Orten ist pure Idylle zu finden, die dann wiederum Lust auf Fotografieren macht. Zum Beispiel an der Müritz – hier steht das Ferienhaus im Zentrum eines hübschen kleinen Runddorfes, See und Wald sind 200 Meter entfernt, Boot und Rad sind vorhanden. Bevor das genossen werden kann, gilt es, ein paar gute Bilder an jW zu schicken. Viel Glück und gutes Gelingen!