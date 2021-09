Wahl angelaufen

Maxim Shemetov/REUTERS

In Russland hat die dreitägige Abstimmung über das neue Parlament begonnen, wie hier in Burjatien. Am Freitag morgen um 8 Uhr MESZ öffneten die letzten Wahllokale in der Ostseeregion Kaliningrad. Den Auftakt hatte die Halbinsel Kamtschatka ganz im Osten des flächenmäßig größten Landes der Erde bereits am Donnerstag um 23 Uhr MESZ gemacht. Das Land hat elf Zeitzonen. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS meldete, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der Wahlkommission, Nikolai Bulaew, am Freitag, es gebe keine Informationen über ernsthafte Störungen. (dpa/jW)