IAA: Polizei geht gegen Aktivisten vor

Matthias Balk/dpa

München. Bei Protesten gegen die Automesse IAA Mobility in München ist es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Beamten setzten am Freitag mehrmals Schlagstöcke und Pfefferspray gegen Demonstranten ein. Klimaaktivisten besetzten ein Haus, demonstrierten auf mehreren der Open Spaces genannten Aktionsflächen in der Innenstadt und blockierten zeitweise erneut eine Autobahn. Am Messegelände selbst blieb es dagegen zunächst ruhig. In der Nacht zuvor wurde das Privathaus von VW-Konzernchef Herbert Diess in München Ziel einer Farbattacke. (dpa/jW)