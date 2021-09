Hintergrund: Langer Marsch

»Hand in Hand – Schulter an Schulter – Nehmt am Freiheitskampf teil« lautet das Motto des diesjährigen Mesa Direj (Langer Marsch) der kurdischen Jugendbewegung in Deutschland, der an diesem Donnerstag in Aachen seinen Abschluss findet. Mit der sich über mehrere Tage hinziehenden Demonstration der Bewegung der Revolutionären Jugend (TCS) und des Verbandes junger Frauen Teko Jin, an der auch Internationalisten aus sozialistischen und antifaschistischen Gruppen teilnahmen, wird alljährlich für die Freiheit von Abdullah Öcalan protestiert. Der Gründer und Vordenker der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) befindet sich seit seiner Verschleppung in die Türkei im Jahre 1999 auf der Gefängnisinsel Imrali im Marmarameer in weitgehender Isolationshaft. Der Marsch soll auch dazu dienen, den europäischen Staaten, die den türkischen Faschismus politisch und ökonomisch unterstützen, ein deutliches Signal zu senden, erklärten die Veranstalter. »Wir werden uns als kurdische und internationalistische Jugend im Widerstand gegen Kapitalismus, Faschismus und Ausbeutung vereinen und siegen.«

Während des Marsches, der am 11. September in Köln begann und über Düsseldorf, Duisburg und Mönchengladbach führte, kam es wie schon in den Vorjahren zu mehreren Polizeiübergriffen und Provokationen durch türkische Faschisten. Trotz dieser Schikanen führten die Jugendlichen an den Zwischenstationen Kundgebungen und Seminare zur Kriegspolitik der Türkei durch. Auch eine Audiobotschaft der Guerilla aus Südkurdistan wurde abgespielt. Für die Freiheit Öcalans und einen völkerrechtlichen Status für das kurdische Volk wird auch auf dem 28. Internationalen kurdischen Kulturfestival demonstriert, das mit voraussichtlich mehreren zehntausend Teilnehmern aus ganz Europa am 25. September im niederländischen Landgraaf stattfinden soll. (nb)