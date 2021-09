Insulate Britain/Handout via REUTERS

Klimaaktivisten der Gruppe »Insulate Britain« haben erneut Teile der Londoner Ringautobahn »M 25« mit Sitzblockaden lahmgelegt. Die Gruppe will damit erwirken, dass die Regierung mehr für die Wärmeisolierung von Häusern und Wohnungen unternimmt. Insgesamt wurden nach Angaben verschiedener Polizeidienststellen 71 Menschen bei den Protesten am Mittwoch festgenommen. Bereits am Montag hatten die Aktivisten für Staus und Verzögerungen auf Großbritanniens meistbefahrener Autobahn gesorgt. Auch die Zufahrt zum Flughafen Heathrow war zeitweise dicht. (dpa/jW)