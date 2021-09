Fette Schleimspur

Kuala Lumpur. In der Diskussion um einen anderen Austragungsrhythmus für die Fußballweltmeisterschaften hat die asiatische Konföderation AFC die derzeit laufenden Überlegungen für einen neuen Spielkalender begrüßt. Man unterstütze die vom Weltverband FIFA angestoßenen und geleiteten ausführlichen Beratungen, hieß es in einer AFC-Mitteilung am Dienstag. Eine Arbeitsgruppe hatte in der vorigen Woche empfohlen, die WM alle zwei statt wie bisher alle vier Jahre auszurichten. In Europa und Südamerika gibt es scharfe Kritik an dem Vorschlag. (dpa/jW)