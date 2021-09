Wer ist Dr. Kawashima?

Torgelow am See. Der 21jährige Italiener Andrea Muzii hat die diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Gedächtnissport gewonnen. Der in Rom lebende junge Mann habe sich unter anderem in der Disziplin »Speed Numbers« eine Zahl mit 630 Stellen in fünf Minuten merken können, sagte Organisator Steffen Bütow am Sonntag der dpa. Das sei Weltrekord. Muzii habe den Zehnkampf bei den Meisterschaften »­MemoryXL« mit rekordverdächtigen 8.594 Punkten gewonnen und sich damit auf Platz eins der Weltrangliste der Gedächtnissportler geschoben, die mehr als 1.700 Sportler weltweit umfasst, so Bütow. (dpa/jW)