Free Champions League!

Köln. Premiere für Amazon, DAZN als Platzhirsch in der Champions League, Zusammenfassung der Königsklasse im ZDF, Heimat für Europa League und die neue Conference League sind RTL, Nitro und TVNOW: Geballte Änderungen gibt es in der TV-Berichterstattung über die wieder drei Fußball-Europacup-Wettbewerbe in Deutschland. Der Bezahlsender Sky spielt dabei keine Rolle mehr. Amazon zeigt künftig dienstags ein Live-Spiel – zum Auftakt das Schlagerspiel FC Barcelona gegen Bayern München. Insgesamt zeigt der US-Konzern 16 Spiele live und exklusiv: zwei Play-off-Begegnungen, sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.-o.-Runde inklusive des Halbfinals. Der Streamingdienst DAZN bleibt jedoch Platzhirsch und zeigt 121 Spiele der Königsklasse live. Die RTL-Mediengruppe hat sich die Exklusivrechte an Europa- und Conference League bis 2024 gesichert. (sid/jW)